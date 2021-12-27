https://ria.ru/20211227/moschi-1765646057.html
Патриарх Кирилл попросил Эрмитаж вернуть раку Александра Невского
Патриарх Кирилл попросил Эрмитаж вернуть раку Александра Невского - РИА Новости, 27.12.2021
Патриарх Кирилл попросил Эрмитаж вернуть раку Александра Невского
Патриарх Кирилл заявил о необходимости вернуть раку для мощей князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру Петербурга, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:04
2021-12-27T13:04
2021-12-27T13:39
религия
московская патриархия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
елизавета петровна (императрица)
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости, Никита Бизин. Патриарх Кирилл заявил о необходимости вернуть раку для мощей князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру Петербурга, сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ."Нахождение раки в Зимнем дворце — это в том числе и оскорбление памяти государыни императрицы Елизаветы Петровны, которая даже представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце", - приводит пресс-служба слова патриарха.Он также подчеркнул, что возвращение святыни должно проходить "при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности". "В последние десятилетия представители православной общественности неоднократно призывали вернуть раку Церкви, однако руководство Эрмитажа предлагает создать и передать в Лавру копию раки. Святейший патриарх Кирилл выступает против создания такой копии, подчеркивая, что рака "уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии", - пояснили в пресс-службе.Как уточнили в РПЦ, сейчас управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон и наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий ведут переговоры о возвращении раки с руководством Эрмитажа.С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была насильно изъята из собора и помещена в Концертном зале Эрмитажа. Мощи святого благоверного князя Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор Лавры. Рака же остается в настоящее время в Зимнем дворце.
https://ria.ru/20211118/nevskiy-1759626451.html
https://ria.ru/20210912/nevskiy-1749752938.html
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московская патриархия, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, елизавета петровна (императрица)
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости, Никита Бизин. Патриарх Кирилл заявил о необходимости вернуть раку для мощей князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру Петербурга, сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ.
"Нахождение раки в Зимнем дворце — это в том числе и оскорбление памяти государыни императрицы Елизаветы Петровны, которая даже представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце", - приводит пресс-служба слова патриарха.
Он также подчеркнул, что возвращение святыни должно проходить "при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности".
"В последние десятилетия представители православной общественности неоднократно призывали вернуть раку Церкви, однако руководство Эрмитажа предлагает создать и передать в Лавру копию раки. Святейший патриарх Кирилл выступает против создания такой копии, подчеркивая, что рака "уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии", - пояснили в пресс-службе.
Как уточнили в РПЦ, сейчас управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон и наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий ведут переговоры о возвращении раки с руководством Эрмитажа.
С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была насильно изъята из собора и помещена в Концертном зале Эрмитажа. Мощи святого благоверного князя Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор Лавры. Рака же остается в настоящее время в Зимнем дворце.