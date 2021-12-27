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Под Хабаровском на морозе нашли раздетого трехлетнего мальчика
Под Хабаровском на морозе нашли раздетого трехлетнего мальчика - РИА Новости, 27.12.2021
Под Хабаровском на морозе нашли раздетого трехлетнего мальчика
В Амурске водитель машины скорой помощи обнаружил трехлетнего мальчика, который находился на улице в 30-градусный мороз без верхней одежды, сообщили в СУ СК по... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:21
2021-12-27T09:21
2021-12-27T14:01
происшествия
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ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. В Амурске водитель машины скорой помощи обнаружил трехлетнего мальчика, который находился на улице в 30-градусный мороз без верхней одежды, сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю.Инцидент произошел 26 декабря во дворе дома на улице Мира."По предварительным данным, дверь была не заперта, дома находился отец мальчика", — сказали в ведомстве. Старший помощник краевого прокурора Анна Исаева уточнила РИА Новости, что ребенок обморозил ноги. По ее словам, он, по предварительной информации, сам вышел из дома, когда его старшая сестра, уходя, неплотно закрыла дверь. "В тот момент отец еще спал, мамы не было — она в тот день ночевала у своей матери", — рассказала она. Мальчика уже выписали из больницы, семья благополучная, отметила Исаева.Амурская городская прокуратура начала проверку. Сотрудники оценят действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Следователи также устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка по статьям 125 УК ("Оставление в опасности") и 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Максимальное наказание по первой — до одного года лишения свободы, по второй — тюремное заключение на срок до трех лет. Семья на учете не состоит.Температура днем в Амурске достигает минус 31 градуса. Ночью столбик термометра опускается ниже 40 градусов.
https://ria.ru/20211223/deti-1765209303.html
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происшествия, хабаровский край, амурск, россия
09:21 27.12.2021 (обновлено: 14:01 27.12.2021)
Под Хабаровском на морозе нашли раздетого трехлетнего мальчика
В Амурске в 30-градусный мороз обнаружили раздетого трехлетнего мальчика
ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. В Амурске водитель машины скорой помощи обнаружил трехлетнего мальчика, который находился на улице в 30-градусный мороз без верхней одежды, сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю.
Инцидент произошел 26 декабря во дворе дома на улице Мира.
"По предварительным данным, дверь была не заперта, дома находился отец мальчика", — сказали в ведомстве.
Старший помощник краевого прокурора Анна Исаева уточнила РИА Новости, что ребенок обморозил ноги. По ее словам, он, по предварительной информации, сам вышел из дома, когда его старшая сестра, уходя, неплотно закрыла дверь. "В тот момент отец еще спал, мамы не было — она в тот день ночевала у своей матери", — рассказала она. Мальчика уже выписали из больницы, семья благополучная, отметила Исаева.
Амурская городская прокуратура начала проверку. Сотрудники оценят действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Следователи также устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка по статьям 125 УК ("Оставление в опасности") и 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Максимальное наказание по первой — до одного года лишения свободы, по второй — тюремное заключение на срок до трех лет. Семья на учете не состоит.
Температура днем в Амурске
достигает минус 31 градуса. Ночью столбик термометра опускается ниже 40 градусов.