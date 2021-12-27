Брат Моргенштерна сообщил о краже у него 4,5 млн рублей
Брат Моргенштерна Максим сообщил о краже у него 4,5 миллиона рублей с банковской карты
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Двоюродный брат Моргенштерна Максим сообщил о краже у него с банковской карты 4,5 миллиона рублей. По словам артиста в комментарии "Пятому каналу", злоумышленники на эти деньги сняли номер в отеле в Малайзии на год.
"Несколько дней назад я проснулся, беру телефон, как обычно, смотрю и вижу списание — четыре мульта. Я в диком **** (шоке). Потому что мои дистрибьюторы дали мне пять мультов за мой альбом, который я готовлю уже больше месяца", – признался Максим.
По словам артиста, он сразу же обратился к юристам. Они предположили, что данные карты украли, когда Максим снимал деньги на отдыхе в банкомате.
"Где-то в конце сентября летал с девушкой на Сейшелы отдыхать и там пошел в банкомат, снял денег. Мне сказали, что существует такая вещь, как кардинг. Там есть чипы, которые сканируют карту и сверху, и снизу. Походу моя карта уплыла в даркнет или в чей-то Telegram-канал. И мои данные продали", – заключил Максим.
Сам Моргенштерн недавно выпустил клип "Домой", в котором отреагировал на заявление о продаже наркотиков и новостях об отъезде из страны. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из России после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина.