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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211227/morgenshtern-1765679125.html
Брат Моргенштерна сообщил о краже у него 4,5 млн рублей
Брат Моргенштерна сообщил о краже у него 4,5 млн рублей - РИА Новости, 27.12.2021
Брат Моргенштерна сообщил о краже у него 4,5 млн рублей
Двоюродный брат Моргенштерна Максим сообщил о краже у него с банковской карты 4,5 миллиона рублей. По словам артиста в комментарии "Пятому каналу",... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:53
2021-12-27T15:53
шоубиз
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моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Двоюродный брат Моргенштерна Максим сообщил о краже у него с банковской карты 4,5 миллиона рублей. По словам артиста в комментарии "Пятому каналу", злоумышленники на эти деньги сняли номер в отеле в Малайзии на год.По словам артиста, он сразу же обратился к юристам. Они предположили, что данные карты украли, когда Максим снимал деньги на отдыхе в банкомате.Сам Моргенштерн недавно выпустил клип "Домой", в котором отреагировал на заявление о продаже наркотиков и новостях об отъезде из страны. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из России после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
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знаменитости, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)
15:53 27.12.2021
 
Брат Моргенштерна сообщил о краже у него 4,5 млн рублей

Брат Моргенштерна Максим сообщил о краже у него 4,5 миллиона рублей с банковской карты

© Фото : morgenshtern_max/InstagramМаксим Моргенштерн
Максим Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : morgenshtern_max/Instagram
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Двоюродный брат Моргенштерна Максим сообщил о краже у него с банковской карты 4,5 миллиона рублей. По словам артиста в комментарии "Пятому каналу", злоумышленники на эти деньги сняли номер в отеле в Малайзии на год.

"Несколько дней назад я проснулся, беру телефон, как обычно, смотрю и вижу списание — четыре мульта. Я в диком **** (шоке). Потому что мои дистрибьюторы дали мне пять мультов за мой альбом, который я готовлю уже больше месяца", – признался Максим.

По словам артиста, он сразу же обратился к юристам. Они предположили, что данные карты украли, когда Максим снимал деньги на отдыхе в банкомате.

"Где-то в конце сентября летал с девушкой на Сейшелы отдыхать и там пошел в банкомат, снял денег. Мне сказали, что существует такая вещь, как кардинг. Там есть чипы, которые сканируют карту и сверху, и снизу. Походу моя карта уплыла в даркнет или в чей-то Telegram-канал. И мои данные продали", – заключил Максим.

Сам Моргенштерн недавно выпустил клип "Домой", в котором отреагировал на заявление о продаже наркотиков и новостях об отъезде из страны. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из России после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
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