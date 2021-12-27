https://ria.ru/20211227/morgenshtern-1765679125.html

Брат Моргенштерна сообщил о краже у него 4,5 млн рублей

Брат Моргенштерна сообщил о краже у него 4,5 млн рублей - РИА Новости, 27.12.2021

Брат Моргенштерна сообщил о краже у него 4,5 млн рублей

Двоюродный брат Моргенштерна Максим сообщил о краже у него с банковской карты 4,5 миллиона рублей. По словам артиста в комментарии "Пятому каналу",... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:53

2021-12-27T15:53

2021-12-27T15:53

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Двоюродный брат Моргенштерна Максим сообщил о краже у него с банковской карты 4,5 миллиона рублей. По словам артиста в комментарии "Пятому каналу", злоумышленники на эти деньги сняли номер в отеле в Малайзии на год.По словам артиста, он сразу же обратился к юристам. Они предположили, что данные карты украли, когда Максим снимал деньги на отдыхе в банкомате.Сам Моргенштерн недавно выпустил клип "Домой", в котором отреагировал на заявление о продаже наркотиков и новостях об отъезде из страны. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из России после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20211206/zinatullina-1762432428.html

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знаменитости, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)