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Посол рассказал о графике очных встреч глав МИД Японии и России
Посол рассказал о графике очных встреч глав МИД Японии и России - РИА Новости, 27.12.2021
Посол рассказал о графике очных встреч глав МИД Японии и России
График очных встреч глав МИД Японии и России пока не определен, дальнейший политический диалог будет согласован с учётом ситуации с коронавирусом, сообщил посол РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:34
2021-12-27T14:34
токио
япония
москва
владимир путин
рбк (медиагруппа)
мид японии‎
сергей лавров
тоехиса кодзуки
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. График очных встреч глав МИД Японии и России пока не определен, дальнейший политический диалог будет согласован с учётом ситуации с коронавирусом, сообщил посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки.Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с японским коллегой 25 ноября, а президент Владимир Путин 7 октября провел телефонный разговор с премьером Японии."В ходе этих телефонных переговоров лидеры двух стран и оба министра иностранных дел подтвердили свое намерение провести в ближайшее время очные встречи. График этих встреч пока не определен — дальнейший политический диалог будет согласовываться двумя странами, в том числе с учетом ситуации с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Кодзуки в интервью РБК.Как сообщили ранее в МИД РФ, Лавров и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси обсудили двусторонние отношения, при этом Москва заявила о готовности продолжать диалог по мирному договору. Также отмечалось, что министры обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, касающиеся продвижения политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, укрепления мер доверия в сфере безопасности, а также взаимодействия на международной арене.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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токио, япония, москва, владимир путин, рбк (медиагруппа), мид японии‎, сергей лавров, тоехиса кодзуки
14:34 27.12.2021
 
Посол рассказал о графике очных встреч глав МИД Японии и России

Посол Японии: график очных встреч глав МИД Японии и России зависит от ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. График очных встреч глав МИД Японии и России пока не определен, дальнейший политический диалог будет согласован с учётом ситуации с коронавирусом, сообщил посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с японским коллегой 25 ноября, а президент Владимир Путин 7 октября провел телефонный разговор с премьером Японии.
"В ходе этих телефонных переговоров лидеры двух стран и оба министра иностранных дел подтвердили свое намерение провести в ближайшее время очные встречи. График этих встреч пока не определен — дальнейший политический диалог будет согласовываться двумя странами, в том числе с учетом ситуации с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Кодзуки в интервью РБК.
Как сообщили ранее в МИД РФ, Лавров и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси обсудили двусторонние отношения, при этом Москва заявила о готовности продолжать диалог по мирному договору. Также отмечалось, что министры обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, касающиеся продвижения политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, укрепления мер доверия в сфере безопасности, а также взаимодействия на международной арене.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 19:47
МИД назвал учения Японии и США вблизи границ России потенциальной угрозой
 
ТокиоЯпонияМоскваВладимир ПутинРБК (медиагруппа)МИД Японии‎Сергей ЛавровТоехиса Кодзуки
 
 
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