Посол рассказал о графике очных встреч глав МИД Японии и России
Посол Японии: график очных встреч глав МИД Японии и России зависит от ситуации с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. График очных встреч глав МИД Японии и России пока не определен, дальнейший политический диалог будет согласован с учётом ситуации с коронавирусом, сообщил посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с японским коллегой 25 ноября, а президент Владимир Путин 7 октября провел телефонный разговор с премьером Японии.
"В ходе этих телефонных переговоров лидеры двух стран и оба министра иностранных дел подтвердили свое намерение провести в ближайшее время очные встречи. График этих встреч пока не определен — дальнейший политический диалог будет согласовываться двумя странами, в том числе с учетом ситуации с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Кодзуки в интервью РБК.
Как сообщили ранее в МИД РФ, Лавров и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси обсудили двусторонние отношения, при этом Москва заявила о готовности продолжать диалог по мирному договору. Также отмечалось, что министры обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, касающиеся продвижения политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, укрепления мер доверия в сфере безопасности, а также взаимодействия на международной арене.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.