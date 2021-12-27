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В Удмуртии упал вертолет Ми-2
В Удмуртии упал вертолет Ми-2 - РИА Новости, 28.12.2021
В Удмуртии упал вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-27T14:47
2021-12-28T00:25
россия
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Внутри вертолета были два человека, они занимались обследованием нефтепровода. Пилот судна вышел на связь", — сказал собеседник агентства.Позже МЧС России подтвердило факт аварии Ми-2, на борту которого находились два человека. По информации ведомства, в 14:15 мск от пилота поступило сообщение о случившемся. Как затем уточнили РИА Новости в пресс-службе главы региона, инцидент произошел в Увинском районе. Экипаж, предположительно, из двух человек патрулировал магистральный нефтепровод."На место выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная, одна врачебная и одна фельдшерская", — добавили региональные власти.В пресс-службе СК рассказали, что пилот Ми-2 успел доложить о внештатной ситуации перед тем, как связь с воздушным судном оборвалась. По предварительной информации ведомства, днем 27 декабря вертолет жестко сел вблизи населенного пункта Чайковский. В полдень он вылетел с аэродрома Ижевска и облетал нефтепровод. Следователи начали проверку.На помощь экипажу Ми-2 направился Ми-8, сказали в Росавиации."Из Перми с целью осуществления поисково-спасательной операции вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой Пермской региональной поисково-спасательной базы — филиала ФКУ "Уральский авиационный поисково-спасательный центр" Росавиации", — сообщили там. Сейчас спасатели ищут воздушное судно. "Поисковая операция продолжается", — уточнили в ГУМЧС по Удмуртии. К месту аварии отправились следователи.
https://radiosputnik.ria.ru/20211210/vertolet-1763134348.html
https://ria.ru/20211003/katastrofy-1752911363.html
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россия, происшествия, удмуртская республика (удмуртия), жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
14:47 27.12.2021 (обновлено: 00:25 28.12.2021)
 
В Удмуртии упал вертолет Ми-2

В Удмуртии упал вертолет Ми-2, на борту были два человека, пилот вышел на связь

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкВертолет МИ-2
Вертолет МИ-2 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Внутри вертолета были два человека, они занимались обследованием нефтепровода. Пилот судна вышел на связь", — сказал собеседник агентства.
Позже МЧС России подтвердило факт аварии Ми-2, на борту которого находились два человека. По информации ведомства, в 14:15 мск от пилота поступило сообщение о случившемся.
Как затем уточнили РИА Новости в пресс-службе главы региона, инцидент произошел в Увинском районе. Экипаж, предположительно, из двух человек патрулировал магистральный нефтепровод.
"На место выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная, одна врачебная и одна фельдшерская", — добавили региональные власти.
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В пресс-службе СК рассказали, что пилот Ми-2 успел доложить о внештатной ситуации перед тем, как связь с воздушным судном оборвалась. По предварительной информации ведомства, днем 27 декабря вертолет жестко сел вблизи населенного пункта Чайковский. В полдень он вылетел с аэродрома Ижевска и облетал нефтепровод. Следователи начали проверку.
На помощь экипажу Ми-2 направился Ми-8, сказали в Росавиации.
"Из Перми с целью осуществления поисково-спасательной операции вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой Пермской региональной поисково-спасательной базы — филиала ФКУ "Уральский авиационный поисково-спасательный центр" Росавиации", — сообщили там.
Сейчас спасатели ищут воздушное судно. "Поисковая операция продолжается", — уточнили в ГУМЧС по Удмуртии. К месту аварии отправились следователи.
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РоссияПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)Жесткая посадка вертолета Ми-2 в Удмуртии
 
 
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