https://ria.ru/20211227/mi-2-1765667958.html
В Удмуртии упал вертолет Ми-2
В Удмуртии упал вертолет Ми-2 - РИА Новости, 28.12.2021
В Удмуртии упал вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-27T14:47
2021-12-27T14:47
2021-12-28T00:25
россия
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765671884_0:24:2440:1397_1920x0_80_0_0_275f5d1deafb771ebd34be3c31e25ef9.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Внутри вертолета были два человека, они занимались обследованием нефтепровода. Пилот судна вышел на связь", — сказал собеседник агентства.Позже МЧС России подтвердило факт аварии Ми-2, на борту которого находились два человека. По информации ведомства, в 14:15 мск от пилота поступило сообщение о случившемся. Как затем уточнили РИА Новости в пресс-службе главы региона, инцидент произошел в Увинском районе. Экипаж, предположительно, из двух человек патрулировал магистральный нефтепровод."На место выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная, одна врачебная и одна фельдшерская", — добавили региональные власти.В пресс-службе СК рассказали, что пилот Ми-2 успел доложить о внештатной ситуации перед тем, как связь с воздушным судном оборвалась. По предварительной информации ведомства, днем 27 декабря вертолет жестко сел вблизи населенного пункта Чайковский. В полдень он вылетел с аэродрома Ижевска и облетал нефтепровод. Следователи начали проверку.На помощь экипажу Ми-2 направился Ми-8, сказали в Росавиации."Из Перми с целью осуществления поисково-спасательной операции вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой Пермской региональной поисково-спасательной базы — филиала ФКУ "Уральский авиационный поисково-спасательный центр" Росавиации", — сообщили там. Сейчас спасатели ищут воздушное судно. "Поисковая операция продолжается", — уточнили в ГУМЧС по Удмуртии. К месту аварии отправились следователи.
https://radiosputnik.ria.ru/20211210/vertolet-1763134348.html
https://ria.ru/20211003/katastrofy-1752911363.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765671884_274:0:2167:1420_1920x0_80_0_0_69e6a543b3da8b7bce049b03da5c2146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, удмуртская республика (удмуртия), жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
14:47 27.12.2021 (обновлено: 00:25 28.12.2021)
В Удмуртии упал вертолет Ми-2
В Удмуртии упал вертолет Ми-2, на борту были два человека, пилот вышел на связь
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Вертолет Ми-2
совершил жесткую посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Внутри вертолета были два человека, они занимались обследованием нефтепровода. Пилот судна вышел на связь", — сказал собеседник агентства.
Позже МЧС России
подтвердило факт аварии Ми-2
, на борту которого находились два человека. По информации ведомства, в 14:15 мск от пилота поступило сообщение о случившемся.
Как затем уточнили РИА Новости в пресс-службе главы региона, инцидент произошел в Увинском районе. Экипаж, предположительно, из двух человек патрулировал магистральный нефтепровод.
"На место выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная, одна врачебная и одна фельдшерская", — добавили региональные власти.
В пресс-службе СК
рассказали, что пилот Ми-2 успел доложить о внештатной ситуации перед тем, как связь с воздушным судном оборвалась. По предварительной информации ведомства, днем 27 декабря вертолет жестко сел вблизи населенного пункта Чайковский
. В полдень он вылетел с аэродрома Ижевска
и облетал нефтепровод. Следователи начали проверку.
На помощь экипажу Ми-2 направился Ми-8
, сказали в Росавиации
.
"Из Перми с целью осуществления поисково-спасательной операции вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой Пермской региональной поисково-спасательной базы — филиала ФКУ "Уральский авиационный поисково-спасательный центр" Росавиации", — сообщили там.
Сейчас спасатели ищут воздушное судно. "Поисковая операция продолжается", — уточнили в ГУМЧС по Удмуртии. К месту аварии отправились следователи.