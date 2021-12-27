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Омбудсмен учтет мнение СПЧ о приостановке обучения Алисы Тепляковой в МГУ
Омбудсмен учтет мнение СПЧ о приостановке обучения Алисы Тепляковой в МГУ - РИА Новости, 27.12.2021
Омбудсмен учтет мнение СПЧ о приостановке обучения Алисы Тепляковой в МГУ
Мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, который рекомендовал приостановить обучение в МГУ 9-летней... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:42
2021-12-27T14:05
общество
александр асмолов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
мгу имени м. в. ломоносова
алиса теплякова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, который рекомендовал приостановить обучение в МГУ 9-летней студентки Алисы Тепляковой будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой.Ранее Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву и Львовой-Беловой с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением 9-летней девочки в вузе. В письме, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, специалист также попросил коллег "выйти с предложением в государственные органы &lt;…&gt; для приостановки опасного социально-психологического эксперимента"."Мнение профессора Александра Асмолова, безусловно, авторитетного эксперта в области психологии, мы видели и учтём, как и оценки других профильных специалистов, в работе над сложившейся ситуации с Алисой Тепляковой", - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.Ранее Львова-Белова заявляла, что органы опеки не видят угрозы жизни и здоровью Тепляковой, однако она планирует направить письмо в "адрес ответственных лиц" с правовой оценкой сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках девочки.На прошлой неделе в пресс-службе факультета психологии МГУ, где учится девочка, сообщили, что во вторник отец Алисы напал на завкафедрой из-за результатов ребенка на экзамене "Введение в психологию". Как рассказали на факультете, Алиса сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция.Отец юной студентки Евгений Тепляков заявлял РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его мнению, были допущены при проведении экзамена.На психфаке также рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили никаких уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.
https://ria.ru/20211226/spch-1765549956.html
https://ria.ru/20211222/mgu-1764911516.html
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общество, александр асмолов, совет по правам человека при президенте рф (спч), мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова
13:42 27.12.2021 (обновлено: 14:05 27.12.2021)
 
Омбудсмен учтет мнение СПЧ о приостановке обучения Алисы Тепляковой в МГУ

Детский омбудсмен учтет мнение СПЧ о приостановке обучения девятилетней студентки МГУ

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, который рекомендовал приостановить обучение в МГУ 9-летней студентки Алисы Тепляковой будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Ранее Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву и Львовой-Беловой с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением 9-летней девочки в вузе. В письме, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, специалист также попросил коллег "выйти с предложением в государственные органы <…> для приостановки опасного социально-психологического эксперимента".
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
Вчера, 15:57
Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с обучением девятилетней студентки МГУ
"Мнение профессора Александра Асмолова, безусловно, авторитетного эксперта в области психологии, мы видели и учтём, как и оценки других профильных специалистов, в работе над сложившейся ситуации с Алисой Тепляковой", - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.
Ранее Львова-Белова заявляла, что органы опеки не видят угрозы жизни и здоровью Тепляковой, однако она планирует направить письмо в "адрес ответственных лиц" с правовой оценкой сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках девочки.
На прошлой неделе в пресс-службе факультета психологии МГУ, где учится девочка, сообщили, что во вторник отец Алисы напал на завкафедрой из-за результатов ребенка на экзамене "Введение в психологию". Как рассказали на факультете, Алиса сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция.
Отец юной студентки Евгений Тепляков заявлял РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его мнению, были допущены при проведении экзамена.
На психфаке также рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили никаких уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 14:31
Сотруднику психфака МГУ понадобилась помощь после стычки с отцом Тепляковой
 
ОбществоАлександр АсмоловСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)МГУ имени М. В. ЛомоносоваАлиса Теплякова
 
 
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