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Матвиенко предложила начать оценивать мэров по вкусу и стилю
Матвиенко предложила начать оценивать мэров по вкусу и стилю - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко предложила начать оценивать мэров по вкусу и стилю
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести строчку "вкус и стиль" при оценке эффективности мэров и губернаторов в развитии городов. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:18
2021-12-27T13:53
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести строчку "вкус и стиль" при оценке эффективности мэров и губернаторов в развитии городов."Я все время, когда приезжаю (в регионы), провожу беседы с мэрами, уговариваю, убеждаю, что должен быть свой стиль, что должен быть стилевой код города. Если это вывески - они должны быть одного цвета, уберите всю эту рекламу, всюду завешенную и так далее. Если бы я решала, то при оценке эффективности губернаторов и мэров ввела обязательную строчку - "вкус и стиль". Я понимаю, что это нереалистично, но я бы это сделала", - сказала Матвиенко на брифинге в понедельник.Она отметила, что люди хотят жить "в комфортной среде, уютно, в красоте", тогда они и мусорить на улицах будут меньше. "Будет больше местного патриотизма и участия людей. Это у нас беда", - добавила спикер."Надо, первое, любить свой город, второе - не полагаться на свои вкусовые качества, а приглашать специалистов, которые понимают в этой сфере - дизайнеров, архитекторов и так далее, и третье - слушать горожан. Горожане точно любят свой город. Да, бывают разные вкусы и подходы, но это так иногда аляповато, грубо, это все не украшает город", - подчеркнула Матвиенко.
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валентина матвиенко, общество
13:18 27.12.2021 (обновлено: 13:53 27.12.2021)
 
Матвиенко предложила начать оценивать мэров по вкусу и стилю

Спикер СФ Матвиенко предложила добавить графу "стиль" при оценке эффективности мэров

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести строчку "вкус и стиль" при оценке эффективности мэров и губернаторов в развитии городов.
"Я все время, когда приезжаю (в регионы), провожу беседы с мэрами, уговариваю, убеждаю, что должен быть свой стиль, что должен быть стилевой код города. Если это вывески - они должны быть одного цвета, уберите всю эту рекламу, всюду завешенную и так далее. Если бы я решала, то при оценке эффективности губернаторов и мэров ввела обязательную строчку - "вкус и стиль". Я понимаю, что это нереалистично, но я бы это сделала", - сказала Матвиенко на брифинге в понедельник.
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Она отметила, что люди хотят жить "в комфортной среде, уютно, в красоте", тогда они и мусорить на улицах будут меньше. "Будет больше местного патриотизма и участия людей. Это у нас беда", - добавила спикер.
"Надо, первое, любить свой город, второе - не полагаться на свои вкусовые качества, а приглашать специалистов, которые понимают в этой сфере - дизайнеров, архитекторов и так далее, и третье - слушать горожан. Горожане точно любят свой город. Да, бывают разные вкусы и подходы, но это так иногда аляповато, грубо, это все не украшает город", - подчеркнула Матвиенко.
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