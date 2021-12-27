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"Ветераны России" попросили ГП и СК привлечь "Мемориал"* к ответственности
"Ветераны России" попросили ГП и СК привлечь "Мемориал"* к ответственности - РИА Новости, 27.12.2021
"Ветераны России" попросили ГП и СК привлечь "Мемориал"* к ответственности
"Ветераны России" попросили генерального прокурора Игоря Краснова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь к ответственности руководство и... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:07
2021-12-27T13:31
общество
александр бастрыкин
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
украинская повстанческая армия
правозащитный центр "мемориал"
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Ветераны России" попросили генерального прокурора Игоря Краснова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала"*. Обращение опубликовано на сайте общероссийского общественного движения.Поводом для этого, по их мнению, служит "отрицание, умышленное замалчивание и фальсификация фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий"."Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" ("Международный мемориал"*), спекулируя на теме политических репрессий 30-х годов ХХ века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует настоящих нацистских преступников, на чьих руках кровь советских мирных граждан", — считают в общественной организации. Ветераны приводят данные израильского историка Арона Шнеера, заявившего, что в список "Мемориала" попали пособники нацистов, виновные в массовом истреблении гражданского населения в годы Великой Отечественной войны.Так, по сведениям Шнеера, сотрудники правозащитной организации как "жертв политического террора в СССР" указали нацистских карателей: Павла Ковалевского из латвийского города Лудзы и Петра Петровского, участвовавших в расстрелах мирного советского населения, а также Ивана Лисовского. Последний, будучи сотрудником Служба безопасности рейхсфюрера СС, причастен к убийствам 11 тысяч евреев в латвийском Даугавпилсе, "лично добивал лопатой беззащитных людей, мародерствовал".Общероссийское движение направило ведомствам дополнительную информацию по 19 лицам из базы данных жертв репрессий "Мемориала". Первым значится командир гитлеровского карательного батальона №667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший "зверскими расправами и издевательствами над мирными жителями Новгородской, Псковской и Ленинградской областей, в том числе малолетними детьми".О кровавом пути Рисса рассказывается в рассекреченной управлением ФСБ по Новгородской области биографической справке, составленной КГБ СССР в 1962 году, с которой в конце 2020 года ознакомилось РИА Новости.Будущий командир карательного батальона (немец по национальности) родился в 1904 году в деревне Алтын-Маркет Евпаторийского района Крымской области. В 1938 году его арестовали органы НКВД по подозрению в принадлежности к немецким разведывательным органам, но в 1940 году освободили из-под стражи из-за недоказанности обстоятельств. С мая 1941 года Рисс командовал 524-м батальоном стрелкового полка, дислоцировавшегося в Березниках Пермской области. В июле 1941 года в составе 524-го полка 112-й стрелковой дивизии 22-й армии в звании капитана его отправили на фронт. Впоследствии он добровольно сдался в плен и поступил на службу в немецкий разведывательный орган "Абвергруппу-111", действовавший при 16-й армии вермахта. Там Рисс занимался подготовкой и заброской агентуры с южного берега озера Ильмень, расположенного в западной части Новгородской армии, в тыл советских войск.По информации КГБ, приблизительно в феврале 1942 года "Абвергруппа-111" перебазировалась в деревню Скугры Дновского района Псковской области, где он по заданию немцев приступил к формированию карательного отряда для борьбы с советскими партизанами. Вскоре его реорганизовали в 667-й батальон "Шелонь". Сначала Рисс был командиром 2-й роты, а с апреля 1943 года возглавил "Шелонь".В справке приводились подробности почти двух десятков зверских казней мирных граждан, которые каратели, ведомые Риссом, совершили в Новгородской и Псковской областях, в том числе массовой расправы над жителями деревень Бычково и Починок под Новгородом в декабре 1942 года (тогда погибли 253 человека). Как отмечалось в документе, Рисс отличался особой жестокостью и изуверством. Всего за время оккупации 667-й батальон уничтожил около 40 населенных пунктов вокруг Новгорода.После войны каратель проживал в Западной Германии в городах Бад-Айбинге, Крайсбурге, Розенхайме и входил в "Комитет освобождения народов России" — политического органа, созданного в 1944 году при участии гитлеровцев для свержения советской власти. Им руководил военный преступник, предатель генерал Андрей Власов.Позже Рисс был участником антисоветской организации "Народно-трудовой союз", поддерживавшейся спецслужбами США и Великобритании, и выступал с речами против СССР. По сведениям КГБ, в 1949 году он уехал в Соединенные Штаты, где поселился в Кливленде и работал на железнодорожной станции.Помимо него, в списке, составленном "Ветеранами России", — Борис Филистинский, агент гитлеровской "Абверкоманды 304". Он собирал и поставлял немецкой контрразведке сведения о советских партизанах, участвовал в облавах, использовался оккупантами в качестве редактора пронацистской газеты "Новое слово".Еще 12 попавших в перечень лиц — члены запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"** (УПА**), остальные четверо — полицаи, один — участник власовской "Русской освободительной армии"."Указанные лица были пособниками нацистской Германии по исполнению "Генерального плана Ост", направленного на геноцид нашего мирного населения на временно оккупированной в годы Великой Отечественной войны территории СССР", — подчеркнули в движении. По мнению "Ветеранов России", деятельность "Мемориала" противоречит положениям резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" и Стратегии национальной безопасности России. "ООД "Ветераны России" решительно заявляет, что все изменники Родины, избравшие сотрудничество с немецко-фашистскими захватчиками, одобрявшие нацистское вторжение, имевшее целью уничтожение нашего Отечества и физическое истребление населяющих его народов, навеки должны оставаться покрытыми позором и презрением. Мы их ненавидим за бесчисленные преступления против нашего народа, совершенные во время нацистской оккупации нашей родной земли", — заявили в организации. Движение просит "провести необходимые правовые процедуры по дереабилитации указанных выше нацистских преступников", чтобы не допустить дальнейшей фальсификации истории со стороны "правозащитных организаций", подобных "Мемориалу". Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" — организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр "Мемориал" находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд России административное исковое заявление о ликвидации международного "Мемориала", а столичной прокуратурой в Мосгорсуд — о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". По данным надзорного ведомства, "Мемориал" и его структуры работают в стране с нарушениями Конституции и других законов.В Верховном суде проходит процесс по ликвидации международного "Мемориала", следующее заседание назначено на вторник.* Организация признана иноагентом в России** Экстремистская организация, запрещенная в России
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общество, александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), украинская повстанческая армия, правозащитный центр "мемориал", россия
10:07 27.12.2021 (обновлено: 13:31 27.12.2021)
 
"Ветераны России" попросили ГП и СК привлечь "Мемориал"* к ответственности

"Ветераны России" просят ГП и СК привлечь "Мемориал" за реабилитацию пособников нацистов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Ветераны России" попросили генерального прокурора Игоря Краснова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала"*. Обращение опубликовано на сайте общероссийского общественного движения.
Поводом для этого, по их мнению, служит "отрицание, умышленное замалчивание и фальсификация фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий".
"Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" ("Международный мемориал"*), спекулируя на теме политических репрессий 30-х годов ХХ века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует настоящих нацистских преступников, на чьих руках кровь советских мирных граждан", — считают в общественной организации.
Ветераны приводят данные израильского историка Арона Шнеера, заявившего, что в список "Мемориала" попали пособники нацистов, виновные в массовом истреблении гражданского населения в годы Великой Отечественной войны.
Историк Арон Шнеер - РИА Новости, 1920, 21.01.2020
21 января 2020, 09:31
Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю
Так, по сведениям Шнеера, сотрудники правозащитной организации как "жертв политического террора в СССР" указали нацистских карателей: Павла Ковалевского из латвийского города Лудзы и Петра Петровского, участвовавших в расстрелах мирного советского населения, а также Ивана Лисовского. Последний, будучи сотрудником Служба безопасности рейхсфюрера СС, причастен к убийствам 11 тысяч евреев в латвийском Даугавпилсе, "лично добивал лопатой беззащитных людей, мародерствовал".
Общероссийское движение направило ведомствам дополнительную информацию по 19 лицам из базы данных жертв репрессий "Мемориала". Первым значится командир гитлеровского карательного батальона №667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший "зверскими расправами и издевательствами над мирными жителями Новгородской, Псковской и Ленинградской областей, в том числе малолетними детьми".
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
24 декабря 2020, 08:4075 лет Великой Победы
ФСБ раскрыла детали биографии гитлеровского карателя Рисса
О кровавом пути Рисса рассказывается в рассекреченной управлением ФСБ по Новгородской области биографической справке, составленной КГБ СССР в 1962 году, с которой в конце 2020 года ознакомилось РИА Новости.
Будущий командир карательного батальона (немец по национальности) родился в 1904 году в деревне Алтын-Маркет Евпаторийского района Крымской области. В 1938 году его арестовали органы НКВД по подозрению в принадлежности к немецким разведывательным органам, но в 1940 году освободили из-под стражи из-за недоказанности обстоятельств.
С мая 1941 года Рисс командовал 524-м батальоном стрелкового полка, дислоцировавшегося в Березниках Пермской области. В июле 1941 года в составе 524-го полка 112-й стрелковой дивизии 22-й армии в звании капитана его отправили на фронт. Впоследствии он добровольно сдался в плен и поступил на службу в немецкий разведывательный орган "Абвергруппу-111", действовавший при 16-й армии вермахта. Там Рисс занимался подготовкой и заброской агентуры с южного берега озера Ильмень, расположенного в западной части Новгородской армии, в тыл советских войск.
Александр Рисс
24 декабря 2020, 09:2075 лет Великой Победы
Забивали плетками: раскрыты детали зверств нацистов на северо-западе СССР
По информации КГБ, приблизительно в феврале 1942 года "Абвергруппа-111" перебазировалась в деревню Скугры Дновского района Псковской области, где он по заданию немцев приступил к формированию карательного отряда для борьбы с советскими партизанами. Вскоре его реорганизовали в 667-й батальон "Шелонь". Сначала Рисс был командиром 2-й роты, а с апреля 1943 года возглавил "Шелонь".
В справке приводились подробности почти двух десятков зверских казней мирных граждан, которые каратели, ведомые Риссом, совершили в Новгородской и Псковской областях, в том числе массовой расправы над жителями деревень Бычково и Починок под Новгородом в декабре 1942 года (тогда погибли 253 человека). Как отмечалось в документе, Рисс отличался особой жестокостью и изуверством. Всего за время оккупации 667-й батальон уничтожил около 40 населенных пунктов вокруг Новгорода.
После войны каратель проживал в Западной Германии в городах Бад-Айбинге, Крайсбурге, Розенхайме и входил в "Комитет освобождения народов России" — политического органа, созданного в 1944 году при участии гитлеровцев для свержения советской власти. Им руководил военный преступник, предатель генерал Андрей Власов.
Главнокомандующий Русской освободительной армией генерал Андрей Власов - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 00:46
Историк рассказал о связи Власова с карателями, творившими геноцид в войну
Позже Рисс был участником антисоветской организации "Народно-трудовой союз", поддерживавшейся спецслужбами США и Великобритании, и выступал с речами против СССР. По сведениям КГБ, в 1949 году он уехал в Соединенные Штаты, где поселился в Кливленде и работал на железнодорожной станции.
Помимо него, в списке, составленном "Ветеранами России", — Борис Филистинский, агент гитлеровской "Абверкоманды 304". Он собирал и поставлял немецкой контрразведке сведения о советских партизанах, участвовал в облавах, использовался оккупантами в качестве редактора пронацистской газеты "Новое слово".
Еще 12 попавших в перечень лиц — члены запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"** (УПА**), остальные четверо — полицаи, один — участник власовской "Русской освободительной армии".
"Указанные лица были пособниками нацистской Германии по исполнению "Генерального плана Ост", направленного на геноцид нашего мирного населения на временно оккупированной в годы Великой Отечественной войны территории СССР", — подчеркнули в движении.
Генерал Андрей Власов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 08:00
"Пути назад у вас нет": как генерал Власов родину предавал
По мнению "Ветеранов России", деятельность "Мемориала" противоречит положениям резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" и Стратегии национальной безопасности России.
"ООД "Ветераны России" решительно заявляет, что все изменники Родины, избравшие сотрудничество с немецко-фашистскими захватчиками, одобрявшие нацистское вторжение, имевшее целью уничтожение нашего Отечества и физическое истребление населяющих его народов, навеки должны оставаться покрытыми позором и презрением. Мы их ненавидим за бесчисленные преступления против нашего народа, совершенные во время нацистской оккупации нашей родной земли", — заявили в организации.
Движение просит "провести необходимые правовые процедуры по дереабилитации указанных выше нацистских преступников", чтобы не допустить дальнейшей фальсификации истории со стороны "правозащитных организаций", подобных "Мемориалу".
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 08:40
Генпрокурор предложил приравнять пропаганду нацизма к экстремизму
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" — организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр "Мемориал" находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд России административное исковое заявление о ликвидации международного "Мемориала", а столичной прокуратурой в Мосгорсуд — о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". По данным надзорного ведомства, "Мемориал" и его структуры работают в стране с нарушениями Конституции и других законов.
В Верховном суде проходит процесс по ликвидации международного "Мемориала", следующее заседание назначено на вторник.
* Организация признана иноагентом в России
** Экстремистская организация, запрещенная в России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 21:56
Путин обвинил "Мемориал"* в защите террористических организаций
 
ОбществоАлександр БастрыкинГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Украинская повстанческая армияПравозащитный центр "Мемориал"Россия
 
 
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