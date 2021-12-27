https://ria.ru/20211227/memorial-1765604246.html

"Ветераны России" попросили ГП и СК привлечь "Мемориал"* к ответственности

"Ветераны России" попросили ГП и СК привлечь "Мемориал"* к ответственности - РИА Новости, 27.12.2021

"Ветераны России" попросили ГП и СК привлечь "Мемориал"* к ответственности

"Ветераны России" попросили генерального прокурора Игоря Краснова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь к ответственности руководство и... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:07

2021-12-27T10:07

2021-12-27T13:31

общество

александр бастрыкин

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

украинская повстанческая армия

правозащитный центр "мемориал"

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Ветераны России" попросили генерального прокурора Игоря Краснова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала"*. Обращение опубликовано на сайте общероссийского общественного движения.Поводом для этого, по их мнению, служит "отрицание, умышленное замалчивание и фальсификация фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий"."Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" ("Международный мемориал"*), спекулируя на теме политических репрессий 30-х годов ХХ века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует настоящих нацистских преступников, на чьих руках кровь советских мирных граждан", — считают в общественной организации. Ветераны приводят данные израильского историка Арона Шнеера, заявившего, что в список "Мемориала" попали пособники нацистов, виновные в массовом истреблении гражданского населения в годы Великой Отечественной войны.Так, по сведениям Шнеера, сотрудники правозащитной организации как "жертв политического террора в СССР" указали нацистских карателей: Павла Ковалевского из латвийского города Лудзы и Петра Петровского, участвовавших в расстрелах мирного советского населения, а также Ивана Лисовского. Последний, будучи сотрудником Служба безопасности рейхсфюрера СС, причастен к убийствам 11 тысяч евреев в латвийском Даугавпилсе, "лично добивал лопатой беззащитных людей, мародерствовал".Общероссийское движение направило ведомствам дополнительную информацию по 19 лицам из базы данных жертв репрессий "Мемориала". Первым значится командир гитлеровского карательного батальона №667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший "зверскими расправами и издевательствами над мирными жителями Новгородской, Псковской и Ленинградской областей, в том числе малолетними детьми".О кровавом пути Рисса рассказывается в рассекреченной управлением ФСБ по Новгородской области биографической справке, составленной КГБ СССР в 1962 году, с которой в конце 2020 года ознакомилось РИА Новости.Будущий командир карательного батальона (немец по национальности) родился в 1904 году в деревне Алтын-Маркет Евпаторийского района Крымской области. В 1938 году его арестовали органы НКВД по подозрению в принадлежности к немецким разведывательным органам, но в 1940 году освободили из-под стражи из-за недоказанности обстоятельств. С мая 1941 года Рисс командовал 524-м батальоном стрелкового полка, дислоцировавшегося в Березниках Пермской области. В июле 1941 года в составе 524-го полка 112-й стрелковой дивизии 22-й армии в звании капитана его отправили на фронт. Впоследствии он добровольно сдался в плен и поступил на службу в немецкий разведывательный орган "Абвергруппу-111", действовавший при 16-й армии вермахта. Там Рисс занимался подготовкой и заброской агентуры с южного берега озера Ильмень, расположенного в западной части Новгородской армии, в тыл советских войск.По информации КГБ, приблизительно в феврале 1942 года "Абвергруппа-111" перебазировалась в деревню Скугры Дновского района Псковской области, где он по заданию немцев приступил к формированию карательного отряда для борьбы с советскими партизанами. Вскоре его реорганизовали в 667-й батальон "Шелонь". Сначала Рисс был командиром 2-й роты, а с апреля 1943 года возглавил "Шелонь".В справке приводились подробности почти двух десятков зверских казней мирных граждан, которые каратели, ведомые Риссом, совершили в Новгородской и Псковской областях, в том числе массовой расправы над жителями деревень Бычково и Починок под Новгородом в декабре 1942 года (тогда погибли 253 человека). Как отмечалось в документе, Рисс отличался особой жестокостью и изуверством. Всего за время оккупации 667-й батальон уничтожил около 40 населенных пунктов вокруг Новгорода.После войны каратель проживал в Западной Германии в городах Бад-Айбинге, Крайсбурге, Розенхайме и входил в "Комитет освобождения народов России" — политического органа, созданного в 1944 году при участии гитлеровцев для свержения советской власти. Им руководил военный преступник, предатель генерал Андрей Власов.Позже Рисс был участником антисоветской организации "Народно-трудовой союз", поддерживавшейся спецслужбами США и Великобритании, и выступал с речами против СССР. По сведениям КГБ, в 1949 году он уехал в Соединенные Штаты, где поселился в Кливленде и работал на железнодорожной станции.Помимо него, в списке, составленном "Ветеранами России", — Борис Филистинский, агент гитлеровской "Абверкоманды 304". Он собирал и поставлял немецкой контрразведке сведения о советских партизанах, участвовал в облавах, использовался оккупантами в качестве редактора пронацистской газеты "Новое слово".Еще 12 попавших в перечень лиц — члены запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"** (УПА**), остальные четверо — полицаи, один — участник власовской "Русской освободительной армии"."Указанные лица были пособниками нацистской Германии по исполнению "Генерального плана Ост", направленного на геноцид нашего мирного населения на временно оккупированной в годы Великой Отечественной войны территории СССР", — подчеркнули в движении. По мнению "Ветеранов России", деятельность "Мемориала" противоречит положениям резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" и Стратегии национальной безопасности России. "ООД "Ветераны России" решительно заявляет, что все изменники Родины, избравшие сотрудничество с немецко-фашистскими захватчиками, одобрявшие нацистское вторжение, имевшее целью уничтожение нашего Отечества и физическое истребление населяющих его народов, навеки должны оставаться покрытыми позором и презрением. Мы их ненавидим за бесчисленные преступления против нашего народа, совершенные во время нацистской оккупации нашей родной земли", — заявили в организации. Движение просит "провести необходимые правовые процедуры по дереабилитации указанных выше нацистских преступников", чтобы не допустить дальнейшей фальсификации истории со стороны "правозащитных организаций", подобных "Мемориалу". Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" — организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр "Мемориал" находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд России административное исковое заявление о ликвидации международного "Мемориала", а столичной прокуратурой в Мосгорсуд — о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". По данным надзорного ведомства, "Мемориал" и его структуры работают в стране с нарушениями Конституции и других законов.В Верховном суде проходит процесс по ликвидации международного "Мемориала", следующее заседание назначено на вторник.* Организация признана иноагентом в России** Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20200121/1563658200.html

https://ria.ru/20201224/karatel-1590672639.html

https://ria.ru/20201224/voyna-1590676996.html

https://ria.ru/20210801/voyna-1743814805.html

https://ria.ru/20201207/vlasov-1587712365.html

https://ria.ru/20210906/ekstremizm-1748812063.html

https://ria.ru/20211209/putin-1763033539.html

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общество, александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), украинская повстанческая армия, правозащитный центр "мемориал", россия