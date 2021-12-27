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https://ria.ru/20211227/medpomosch-1765591830.html
Ракова рассказала о высоком уровне оказания плановой медпомощи в Москве
Ракова рассказала о высоком уровне оказания плановой медпомощи в Москве - РИА Новости, 27.12.2021
Ракова рассказала о высоком уровне оказания плановой медпомощи в Москве
Плановая медицинская помощь в Москве находится на очень высоком уровне, несмотря на коронавирус, онкопомощь в этом году получили на 30% больше пациентов,... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T07:58
2021-12-27T12:15
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
анастасия ракова
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Плановая медицинская помощь в Москве находится на очень высоком уровне, несмотря на коронавирус, онкопомощь в этом году получили на 30% больше пациентов, сообщила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, по некоторым видам специализированной помощи Москва даже превысили доковидный 2019 год."По объему высокотехнологической медицинской помощи (ВМП) мы в этом году пролечили на 25 тысяч пациентов больше, чем в 2019 году. И онкологическую помощь в этом году в московских стационарах получили на 30% пациентов больше. И это не просто так, потому что во время пандемии мы никакие свои основные проекты не остановили. Как оснащали стационары и поликлиники новым современным оборудованием, так и продолжаем. Как реформировали онкологическую службу, создавая патоморфологические лаборатории, открывая новые центры амбулаторной онкологической помощи, так и продолжили это делать", - добавила заммэра.Она отметила, что и пропускная способность, и возможности по исследованию, по диагностике в Москве выросли, и, соответственно, есть возможность оказать больший объем качественной помощи.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
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общество, москва, здоровье, анастасия ракова , россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:58 27.12.2021 (обновлено: 12:15 27.12.2021)
 
Ракова рассказала о высоком уровне оказания плановой медпомощи в Москве

Заммэра Москвы Ракова: плановую медпомощь оказывают на высоком уровне, несмотря на COVID

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач реаниматолог возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы
Врач реаниматолог возле аппарата ИВЛ в красной зоне больницы - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Плановая медицинская помощь в Москве находится на очень высоком уровне, несмотря на коронавирус, онкопомощь в этом году получили на 30% больше пациентов, сообщила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Эти два года и вот та основа в виде временных госпиталей позволила нам, по сути дела, сформировать две параллельных медицинских системы, которые практически не пересекаются между собой, за исключением каких-то коротких периодов и явных пиков. Одна система - ковидная, резервные госпитали, временные редеры (корпусы - ред.), базовые корпуса больниц, которые никогда до этого не работали при оказании соматической помощи. И классические больницы, которые продолжают оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь в необходимом объеме. Хочу сказать, что на сегодняшний день по уровню плановой медицинской помощи мы находимся на очень достойном уровне, заканчивая 2021 год", - сказала Ракова.
По ее словам, по некоторым видам специализированной помощи Москва даже превысили доковидный 2019 год.
"По объему высокотехнологической медицинской помощи (ВМП) мы в этом году пролечили на 25 тысяч пациентов больше, чем в 2019 году. И онкологическую помощь в этом году в московских стационарах получили на 30% пациентов больше. И это не просто так, потому что во время пандемии мы никакие свои основные проекты не остановили. Как оснащали стационары и поликлиники новым современным оборудованием, так и продолжаем. Как реформировали онкологическую службу, создавая патоморфологические лаборатории, открывая новые центры амбулаторной онкологической помощи, так и продолжили это делать", - добавила заммэра.
Она отметила, что и пропускная способность, и возможности по исследованию, по диагностике в Москве выросли, и, соответственно, есть возможность оказать больший объем качественной помощи.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровьеАнастасия РаковаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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