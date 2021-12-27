https://ria.ru/20211227/medpomosch-1765591830.html

Ракова рассказала о высоком уровне оказания плановой медпомощи в Москве

Ракова рассказала о высоком уровне оказания плановой медпомощи в Москве - РИА Новости, 27.12.2021

Ракова рассказала о высоком уровне оказания плановой медпомощи в Москве

Плановая медицинская помощь в Москве находится на очень высоком уровне, несмотря на коронавирус, онкопомощь в этом году получили на 30% больше пациентов,... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T07:58

2021-12-27T07:58

2021-12-27T12:15

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Плановая медицинская помощь в Москве находится на очень высоком уровне, несмотря на коронавирус, онкопомощь в этом году получили на 30% больше пациентов, сообщила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, по некоторым видам специализированной помощи Москва даже превысили доковидный 2019 год."По объему высокотехнологической медицинской помощи (ВМП) мы в этом году пролечили на 25 тысяч пациентов больше, чем в 2019 году. И онкологическую помощь в этом году в московских стационарах получили на 30% пациентов больше. И это не просто так, потому что во время пандемии мы никакие свои основные проекты не остановили. Как оснащали стационары и поликлиники новым современным оборудованием, так и продолжаем. Как реформировали онкологическую службу, создавая патоморфологические лаборатории, открывая новые центры амбулаторной онкологической помощи, так и продолжили это делать", - добавила заммэра.Она отметила, что и пропускная способность, и возможности по исследованию, по диагностике в Москве выросли, и, соответственно, есть возможность оказать больший объем качественной помощи.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

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