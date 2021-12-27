https://ria.ru/20211227/mchs-1765651458.html
Пресс-служба не прокомментировала данные о назначении Дюмина главой МЧС
Пресс-служба не прокомментировала данные о назначении Дюмина главой МЧС - РИА Новости, 27.12.2021
Пресс-служба не прокомментировала данные о назначении Дюмина главой МЧС
В пресс-службе губернатора Тульской области заявили РИА Новости, что не комментируют данные СМИ и Telegram-каналов о возможном назначении Алексея Дюмина главой... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:23
2021-12-27T13:23
2021-12-27T13:36
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексей дюмин
политика
астраханская область
иркутская область
александр чуприян
евгений зиничев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. В пресс-службе губернатора Тульской области заявили РИА Новости, что не комментируют данные СМИ и Telegram-каналов о возможном назначении Алексея Дюмина главой МЧС РФ.В понедельник ряд Telegram-каналов сообщили, что губернатор Тульской области Дюмин может возглавить МЧС."У меня никакой нет информации. Пока нет (комментариев – ред.)", - сказала пресс-секретарь губернатора Ольга Кирюнина.Дюмин возглавляет Тульскую область с 2016 года, переизбрался на этот пост на прошедших в сентябре выборах.Telegram-каналы и СМИ также называют в качестве кандидатов на пост главы МЧС губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Врио главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность первого заместителя министра.
https://ria.ru/20210920/dyumin-1750313127.html
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тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей дюмин, политика, астраханская область, иркутская область, александр чуприян, евгений зиничев, игорь бабушкин
13:23 27.12.2021 (обновлено: 13:36 27.12.2021)
Пресс-служба не прокомментировала данные о назначении Дюмина главой МЧС
В пресс-службе не стали комментировать данные о возможном назначении Дюмина главой МЧС