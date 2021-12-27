https://ria.ru/20211227/mchs-1765651458.html

Пресс-служба не прокомментировала данные о назначении Дюмина главой МЧС

Пресс-служба не прокомментировала данные о назначении Дюмина главой МЧС - РИА Новости, 27.12.2021

Пресс-служба не прокомментировала данные о назначении Дюмина главой МЧС

В пресс-службе губернатора Тульской области заявили РИА Новости, что не комментируют данные СМИ и Telegram-каналов о возможном назначении Алексея Дюмина главой... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:23

2021-12-27T13:23

2021-12-27T13:36

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алексей дюмин

политика

астраханская область

иркутская область

александр чуприян

евгений зиничев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749222409_0:247:2800:1822_1920x0_80_0_0_3d154e18a1892fbb05e2142d35e7ced8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. В пресс-службе губернатора Тульской области заявили РИА Новости, что не комментируют данные СМИ и Telegram-каналов о возможном назначении Алексея Дюмина главой МЧС РФ.В понедельник ряд Telegram-каналов сообщили, что губернатор Тульской области Дюмин может возглавить МЧС."У меня никакой нет информации. Пока нет (комментариев – ред.)", - сказала пресс-секретарь губернатора Ольга Кирюнина.Дюмин возглавляет Тульскую область с 2016 года, переизбрался на этот пост на прошедших в сентябре выборах.Telegram-каналы и СМИ также называют в качестве кандидатов на пост главы МЧС губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Врио главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность первого заместителя министра.

https://ria.ru/20210920/dyumin-1750313127.html

тульская область

астраханская область

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей дюмин, политика, астраханская область, иркутская область, александр чуприян, евгений зиничев, игорь бабушкин