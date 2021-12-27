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Пресс-служба не прокомментировала данные о назначении Дюмина главой МЧС
Пресс-служба не прокомментировала данные о назначении Дюмина главой МЧС - РИА Новости, 27.12.2021
Пресс-служба не прокомментировала данные о назначении Дюмина главой МЧС
В пресс-службе губернатора Тульской области заявили РИА Новости, что не комментируют данные СМИ и Telegram-каналов о возможном назначении Алексея Дюмина главой... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:23
2021-12-27T13:36
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексей дюмин
политика
астраханская область
иркутская область
александр чуприян
евгений зиничев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. В пресс-службе губернатора Тульской области заявили РИА Новости, что не комментируют данные СМИ и Telegram-каналов о возможном назначении Алексея Дюмина главой МЧС РФ.В понедельник ряд Telegram-каналов сообщили, что губернатор Тульской области Дюмин может возглавить МЧС."У меня никакой нет информации. Пока нет (комментариев – ред.)", - сказала пресс-секретарь губернатора Ольга Кирюнина.Дюмин возглавляет Тульскую область с 2016 года, переизбрался на этот пост на прошедших в сентябре выборах.Telegram-каналы и СМИ также называют в качестве кандидатов на пост главы МЧС губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Врио главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность первого заместителя министра.
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тульская область
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тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей дюмин, политика, астраханская область, иркутская область, александр чуприян, евгений зиничев, игорь бабушкин
13:23 27.12.2021 (обновлено: 13:36 27.12.2021)
 
Пресс-служба не прокомментировала данные о назначении Дюмина главой МЧС

В пресс-службе не стали комментировать данные о возможном назначении Дюмина главой МЧС

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. В пресс-службе губернатора Тульской области заявили РИА Новости, что не комментируют данные СМИ и Telegram-каналов о возможном назначении Алексея Дюмина главой МЧС РФ.
В понедельник ряд Telegram-каналов сообщили, что губернатор Тульской области Дюмин может возглавить МЧС.
"У меня никакой нет информации. Пока нет (комментариев – ред.)", - сказала пресс-секретарь губернатора Ольга Кирюнина.
Дюмин возглавляет Тульскую область с 2016 года, переизбрался на этот пост на прошедших в сентябре выборах.
Telegram-каналы и СМИ также называют в качестве кандидатов на пост главы МЧС губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Врио главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность первого заместителя министра.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 12:25Выборы в Государственную думу
Биография Алексея Дюмина
 
Тульская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алексей ДюминПолитикаАстраханская областьИркутская областьАлександр ЧуприянЕвгений ЗиничевИгорь Бабушкин
 
 
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