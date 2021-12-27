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https://ria.ru/20211227/matvienko-1765630871.html
Матвиенко назвала европейских политиков непрофессиональными
Матвиенко назвала европейских политиков непрофессиональными - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко назвала европейских политиков непрофессиональными
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о профессиональной деградации европейского истеблишмента, отметив что в некоторых странах назначают людей,... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:09
2021-12-27T12:30
валентина матвиенко
в мире
совет федерации рф
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о профессиональной деградации европейского истеблишмента, отметив что в некоторых странах назначают людей, которые не разбираются во внешней и оборонной политике."Мы видим, как идет профессиональная деградация европейского истеблишмента. Я не хочу сейчас называть фамилии, называть страны, но очевидно, что на ключевые министерские посты назначают людей, никогда не занимавшихся внешней политикой серьезно, никогда не занимавшиеся обороной, которые не понимают ответственность за те слова, которые они произносят, вплоть до того, что там можно развязать ядерную войну. Вот эта деградация профессионализма во внешней, в оборонной политике, безответственность людей, не понимающих последствия такого рода действий, она очень серьезно настораживает", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
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валентина матвиенко, в мире, совет федерации рф
12:09 27.12.2021 (обновлено: 12:30 27.12.2021)
 
Матвиенко назвала европейских политиков непрофессиональными

Спикер Совфеда Матвиенко заявила о непрофессионализме европейских политиков

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о профессиональной деградации европейского истеблишмента, отметив что в некоторых странах назначают людей, которые не разбираются во внешней и оборонной политике.
"Мы видим, как идет профессиональная деградация европейского истеблишмента. Я не хочу сейчас называть фамилии, называть страны, но очевидно, что на ключевые министерские посты назначают людей, никогда не занимавшихся внешней политикой серьезно, никогда не занимавшиеся обороной, которые не понимают ответственность за те слова, которые они произносят, вплоть до того, что там можно развязать ядерную войну. Вот эта деградация профессионализма во внешней, в оборонной политике, безответственность людей, не понимающих последствия такого рода действий, она очень серьезно настораживает", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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Валентина МатвиенкоВ миреСовет Федерации РФ
 
 
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