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Умер создатель "морских котиков" США Марсинко

Умер создатель "морских котиков" США Марсинко - РИА Новости, 27.12.2021

Умер создатель "морских котиков" США Марсинко

Коммандер Ричард Марсинко, который стал первым офицером, командовавшим легендарным подразделением американских "морских котиков" (спецназ ВМС), скончался в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T21:17

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коммандер Ричард Марсинко, который стал первым офицером, командовавшим легендарным подразделением американских "морских котиков" (спецназ ВМС), скончался в возрасте 81 года, сообщили родные военного."Прошлой ночью в рождественский вечер (25 декабря) мы потеряли героя… отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой…", - написал в Twitter сын Марсинко Мэтт.Он сообщил газете New York Times, что причиной смерти стал сердечный приступ.Марсинко получил задание по формированию нового антитеррористического подразделения после провала операции по освобождению американских заложников в Иране в 1980 году. Он сам возглавил созданный им отряд SEAL Team Six и командовал им три года (1980-1983).После выхода в отставку Марсинко написал ставшую бестселлером автобиографию Rogue Warrior ("Воин-разбойник").

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