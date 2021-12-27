https://ria.ru/20211227/marsinko-1765730445.html
Умер создатель "морских котиков" США Марсинко
Умер создатель "морских котиков" США Марсинко - РИА Новости, 27.12.2021
Умер создатель "морских котиков" США Марсинко
Коммандер Ричард Марсинко, который стал первым офицером, командовавшим легендарным подразделением американских "морских котиков" (спецназ ВМС), скончался в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T21:17
2021-12-27T21:17
2021-12-27T21:23
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765730294_0:0:2851:1604_1920x0_80_0_0_9c94ce42e4ef8039b553a8e263df82a3.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коммандер Ричард Марсинко, который стал первым офицером, командовавшим легендарным подразделением американских "морских котиков" (спецназ ВМС), скончался в возрасте 81 года, сообщили родные военного."Прошлой ночью в рождественский вечер (25 декабря) мы потеряли героя… отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой…", - написал в Twitter сын Марсинко Мэтт.Он сообщил газете New York Times, что причиной смерти стал сердечный приступ.Марсинко получил задание по формированию нового антитеррористического подразделения после провала операции по освобождению американских заложников в Иране в 1980 году. Он сам возглавил созданный им отряд SEAL Team Six и командовал им три года (1980-1983).После выхода в отставку Марсинко написал ставшую бестселлером автобиографию Rogue Warrior ("Воин-разбойник").
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765730294_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9700ea45871ced1ad83a1ba7ab8d9358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
21:17 27.12.2021 (обновлено: 21:23 27.12.2021)
Умер создатель "морских котиков" США Марсинко
Умер создатель "морских котиков" США Ричард Марсинко
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коммандер Ричард Марсинко, который стал первым офицером, командовавшим легендарным подразделением американских "морских котиков" (спецназ ВМС), скончался в возрасте 81 года, сообщили родные военного.
"Прошлой ночью в рождественский вечер (25 декабря) мы потеряли героя… отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой…", - написал в Twitter
сын Марсинко Мэтт.
Он сообщил газете New York Times, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Марсинко получил задание по формированию нового антитеррористического подразделения после провала операции по освобождению американских заложников в Иране
в 1980 году. Он сам возглавил созданный им отряд SEAL Team Six и командовал им три года (1980-1983).
После выхода в отставку Марсинко написал ставшую бестселлером автобиографию Rogue Warrior ("Воин-разбойник").