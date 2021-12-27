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Умер создатель "морских котиков" США Марсинко
Умер создатель "морских котиков" США Марсинко - РИА Новости, 27.12.2021
Умер создатель "морских котиков" США Марсинко
Коммандер Ричард Марсинко, который стал первым офицером, командовавшим легендарным подразделением американских "морских котиков" (спецназ ВМС), скончался в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T21:17
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в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коммандер Ричард Марсинко, который стал первым офицером, командовавшим легендарным подразделением американских "морских котиков" (спецназ ВМС), скончался в возрасте 81 года, сообщили родные военного."Прошлой ночью в рождественский вечер (25 декабря) мы потеряли героя… отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой…", - написал в Twitter сын Марсинко Мэтт.Он сообщил газете New York Times, что причиной смерти стал сердечный приступ.Марсинко получил задание по формированию нового антитеррористического подразделения после провала операции по освобождению американских заложников в Иране в 1980 году. Он сам возглавил созданный им отряд SEAL Team Six и командовал им три года (1980-1983).После выхода в отставку Марсинко написал ставшую бестселлером автобиографию Rogue Warrior ("Воин-разбойник").
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в мире, сша
21:17 27.12.2021 (обновлено: 21:23 27.12.2021)
 
Умер создатель "морских котиков" США Марсинко

Умер создатель "морских котиков" США Ричард Марсинко

© AP Photo / Philippos ChristouСолдат спецназа ВМС США
Солдат спецназа ВМС США - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Philippos Christou
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коммандер Ричард Марсинко, который стал первым офицером, командовавшим легендарным подразделением американских "морских котиков" (спецназ ВМС), скончался в возрасте 81 года, сообщили родные военного.
"Прошлой ночью в рождественский вечер (25 декабря) мы потеряли героя… отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой…", - написал в Twitter сын Марсинко Мэтт.
© Фото : US NavyРичард Марсинко
Ричард Марсинко - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : US Navy
Ричард Марсинко
Он сообщил газете New York Times, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Марсинко получил задание по формированию нового антитеррористического подразделения после провала операции по освобождению американских заложников в Иране в 1980 году. Он сам возглавил созданный им отряд SEAL Team Six и командовал им три года (1980-1983).
После выхода в отставку Марсинко написал ставшую бестселлером автобиографию Rogue Warrior ("Воин-разбойник").
 
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