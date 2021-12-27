https://ria.ru/20211227/marafon-1765673115.html

В акции "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников

В акции "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников - РИА Новости, 27.12.2021

В акции "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников

В ежегодном всероссийском проекте "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников и более 50 тысяч учителей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:18

2021-12-27T15:18

2021-12-27T15:18

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

ольга любимова

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В ежегодном всероссийском проекте "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников и более 50 тысяч учителей, сообщает пресс-служба ведомства.Культурно-просветительская акция "Культурный марафон" прошла в России с 10 ноября по 24 декабря. В этом году тема марафона – кинематограф. Мероприятие реализовано в рамках межведомственного проекта Минкультуры и Минпросвещения, партнером проекта является Яндекс.Основой проекта стал мультимедийный онлайн-тест, разработанный экспертами Кинопоиска и методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Его особенность состоит в том, что "он не проверяет знания, а погружает школьников в культурный контекст".Отмечается, что после прохождения теста каждый участник мог ознакомиться с фильмами и сериалами, примеры из которых использовались в заданиях теста. Всего для участия в тесте в этом году зарегистрировалось более миллиона школьников.Также в рамках акции прошли открытые уроки для школьников: с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и генеральным директором Яндекса Еленой Буниной, с создателями фильма "Майор Гром" — режиссером Олегом Трофимом и актером Сергеем Горошко, а также с режиссером Владимиром Битоковым ("Мама, я дома", "Глубокие реки") и другими.Акция "Культурный марафон" впервые прошла в 2019 году, тогда она была посвящена миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников увеличилось до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.

https://ria.ru/20211124/kino-1760543306.html

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), ольга любимова, россия