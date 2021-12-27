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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211227/marafon-1765673115.html
В акции "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников
В акции "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников - РИА Новости, 27.12.2021
В акции "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников
В ежегодном всероссийском проекте "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников и более 50 тысяч учителей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:18
2021-12-27T15:18
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В ежегодном всероссийском проекте "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников и более 50 тысяч учителей, сообщает пресс-служба ведомства.Культурно-просветительская акция "Культурный марафон" прошла в России с 10 ноября по 24 декабря. В этом году тема марафона – кинематограф. Мероприятие реализовано в рамках межведомственного проекта Минкультуры и Минпросвещения, партнером проекта является Яндекс.Основой проекта стал мультимедийный онлайн-тест, разработанный экспертами Кинопоиска и методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Его особенность состоит в том, что "он не проверяет знания, а погружает школьников в культурный контекст".Отмечается, что после прохождения теста каждый участник мог ознакомиться с фильмами и сериалами, примеры из которых использовались в заданиях теста. Всего для участия в тесте в этом году зарегистрировалось более миллиона школьников.Также в рамках акции прошли открытые уроки для школьников: с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и генеральным директором Яндекса Еленой Буниной, с создателями фильма "Майор Гром" — режиссером Олегом Трофимом и актером Сергеем Горошко, а также с режиссером Владимиром Битоковым ("Мама, я дома", "Глубокие реки") и другими.Акция "Культурный марафон" впервые прошла в 2019 году, тогда она была посвящена миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников увеличилось до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), ольга любимова, россия
15:18 27.12.2021
 
В акции "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников

Свыше 1,2 миллиона школьников и 50 тысяч учителей приняли участие в "Культурном марафоне"

© Fotolia / Tyler OlsonШкольники за компьютерами
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В ежегодном всероссийском проекте "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников и более 50 тысяч учителей, сообщает пресс-служба ведомства.
Культурно-просветительская акция "Культурный марафон" прошла в России с 10 ноября по 24 декабря. В этом году тема марафона – кинематограф. Мероприятие реализовано в рамках межведомственного проекта Минкультуры и Минпросвещения, партнером проекта является Яндекс.
"С 10 ноября по 24 декабря более 1,2 миллиона школьников и более 50 тысяч учителей присоединились к ежегодному всероссийскому проекту Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения и Яндекса "Культурный марафон". В 2021 году он был посвящен кинематографу", - говорится в сообщении.
Основой проекта стал мультимедийный онлайн-тест, разработанный экспертами Кинопоиска и методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Его особенность состоит в том, что "он не проверяет знания, а погружает школьников в культурный контекст".
"В ходе марафона они ближе знакомились с искусством, которое обычно не изучают в школе, и с помощью интерактивных заданий узнавали, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют. Изучая и обсуждая кино, участники учились анализировать художественные произведения и формулировать свое мнение", - добавляется в пресс-релизе.
Отмечается, что после прохождения теста каждый участник мог ознакомиться с фильмами и сериалами, примеры из которых использовались в заданиях теста. Всего для участия в тесте в этом году зарегистрировалось более миллиона школьников.
Также в рамках акции прошли открытые уроки для школьников: с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и генеральным директором Яндекса Еленой Буниной, с создателями фильма "Майор Гром" — режиссером Олегом Трофимом и актером Сергеем Горошко, а также с режиссером Владимиром Битоковым ("Мама, я дома", "Глубокие реки") и другими.
Акция "Культурный марафон" впервые прошла в 2019 году, тогда она была посвящена миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников увеличилось до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.
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КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Ольга ЛюбимоваРоссия
 
 
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