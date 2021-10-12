https://ria.ru/20211012/kino-1754179273.html

Акция "Культурный марафон" в этом году будет посвящена кинематографу

Акция "Культурный марафон" в этом году будет посвящена кинематографу - РИА Новости, 12.10.2021

Акция "Культурный марафон" в этом году будет посвящена кинематографу

Всероссийская акция "Культурный марафон" в этом году пройдет с 8 ноября по 10 декабря и будет посвящена теме кинематографа, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:50

2021-10-12T12:50

2021-10-12T13:27

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Всероссийская акция "Культурный марафон" в этом году пройдет с 8 ноября по 10 декабря и будет посвящена теме кинематографа, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.Цель акции — увлечь школьников новым "предметом", познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов. Материалы теста подготовили эксперты Кинопоиска вместе с методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Чтобы принять участие в "Культурном марафоне", необходима регистрация. Поучаствовать в акции могут все желающие, на прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут. Организаторами проекта выступают министерства культуры и просвещения России и "Яндекс", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20190628/1555787415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кинопоиск, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), новости культуры, кино и сериалы, яндекс, ольга любимова