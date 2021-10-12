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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211012/kino-1754179273.html
Акция "Культурный марафон" в этом году будет посвящена кинематографу
Акция "Культурный марафон" в этом году будет посвящена кинематографу - РИА Новости, 12.10.2021
Акция "Культурный марафон" в этом году будет посвящена кинематографу
Всероссийская акция "Культурный марафон" в этом году пройдет с 8 ноября по 10 декабря и будет посвящена теме кинематографа, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:50
2021-10-12T13:27
культура
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Всероссийская акция "Культурный марафон" в этом году пройдет с 8 ноября по 10 декабря и будет посвящена теме кинематографа, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.Цель акции — увлечь школьников новым "предметом", познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов. Материалы теста подготовили эксперты Кинопоиска вместе с методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Чтобы принять участие в "Культурном марафоне", необходима регистрация. Поучаствовать в акции могут все желающие, на прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут. Организаторами проекта выступают министерства культуры и просвещения России и "Яндекс", добавили в пресс-службе.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кинопоиск, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), новости культуры, кино и сериалы, яндекс, ольга любимова
12:50 12.10.2021 (обновлено: 13:27 12.10.2021)
 
Акция "Культурный марафон" в этом году будет посвящена кинематографу

Всероссийская акция "Культурный марафон" в этом году будет посвящена кинематографу

© Fotolia / Tyler OlsonШкольники за компьютерами
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Всероссийская акция "Культурный марафон" в этом году пройдет с 8 ноября по 10 декабря и будет посвящена теме кинематографа, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
"В этом году "Культурный марафон" посвящен кинематографу - 125 лет назад в России прошел первый киносеанс. Так что приглашаем детей, родителей и учителей отправиться в увлекательное путешествие по миру кино. Для каждого возраста эксперты подготовили разные мультимедийные онлайн-тесты, поэтому интересно и познавательно будет абсолютно всем. Здесь не будет победителей и проигравших, а шанс получить приз - грамоту, сертификат и много других подарков - есть у каждого участника", - цитирует пресс-служба министра культуры РФ Ольгу Любимову.
Цель акции — увлечь школьников новым "предметом", познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Материалы теста подготовили эксперты Кинопоиска вместе с методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов.
"Важно, чтобы каждый ребенок мог найти в школе занятия для любых своих увлечений, а образовательные программы становились более разнообразными, интерактивными и полезными. В этом году школьники смогут больше узнать о киноиндустрии в целом и о великих фильмах, которые оказали сильное влияние на несколько поколений зрителей", — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Чтобы принять участие в "Культурном марафоне", необходима регистрация. Поучаствовать в акции могут все желающие, на прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут.
Организаторами проекта выступают министерства культуры и просвещения России и "Яндекс", добавили в пресс-службе.
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28 июня 2019, 08:00Культура
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КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)КинопоискМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Новости культурыКино и сериалыЯндексОльга Любимова
 
 
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