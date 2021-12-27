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https://ria.ru/20211227/mali-1765596479.html
В МИД рассказали, к чему приведет вывод французских военных из Мали
В МИД рассказали, к чему приведет вывод французских военных из Мали - РИА Новости, 27.12.2021
В МИД рассказали, к чему приведет вывод французских военных из Мали
Сворачивание Францией операции "Бархан" в Сахеле и вывод французских военных из Мали может спровоцировать всплеск террористической активности, с которым страны... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:12
2021-12-27T10:10
в мире
мали
африка
франция
эммануэль макрон
петр ильичев
россия
оон
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сворачивание Францией операции "Бархан" в Сахеле и вывод французских военных из Мали может спровоцировать всплеск террористической активности, с которым страны региона пока не в состоянии справиться самостоятельно, сказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Ключ к укреплению безопасности в Сахеле находится в Мали. Постепенное сворачивание Парижем операции "Бархан", сопровождающееся выводом французских военных из трех военных баз в Тессалите, Кидале и Томбукту, может спровоцировать серьезный всплеск террористической активности в стране, что чревато дестабилизацией всего субрегиона. При этом ни совместные силы "Сахельской пятерки", в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад, ни европейская миссия "Такуба" не обладают достаточным потенциалом для полноценного отражения этой угрозы", - сказал Ильичев.Он отметил, что Сахаро-Сахельский регион остается одним из самых нестабильных в Африке, в том числе из-за наплыва боевиков и оружия после развала государственности в Ливии в результате западной военной интервенции в 2011 году."Пользуясь слабостью государственной власти, внутриполитическими и социально-экономическими проблемами, межэтническими противоречиями, террористический интернационал активизирует там подрывные действия", - отметил высокопоставленный дипломат.Ильичев также заявил, что Россия по государственной линии продолжить оказывать военную и военно-техническую помощь Мали."Россию и Мали связывают давние дружественные отношения, начало которым было положено еще во времена СССР. Продолжим защищать законные интересы Бамако на площадке ООН, а также оказывать активную помощь малийским партнерам в военной и военно-технической сферах по государственной линии", - сказал он.Дипломат отметил, что Россия не планирует направлять миротворцев в миссию ООН по стабилизации ситуации в Мали.Он пояснил, что потенциально такое решение может быть принято российскими властями и реализовано во взаимодействии с секретариатом Всемирной организации."Совет Безопасности ООН отвечает за стратегические аспекты работы миротворческих миссий, выработку мандатов и определение их численного состава. Принятие решений о направлении национальных контингентов в состав миссий в ведение СБ ООН не входит", - добавил Ильичев.В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.Интервью директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева &gt;&gt;
https://ria.ru/20211227/mali-1765598557.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/1765368302.html
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в мире, мали, африка, франция, эммануэль макрон, петр ильичев, россия, оон, совет безопасности оон
09:12 27.12.2021 (обновлено: 10:10 27.12.2021)
 
В МИД рассказали, к чему приведет вывод французских военных из Мали

МИД: вывод французских военных из Мали грозит всплеском насилия

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сворачивание Францией операции "Бархан" в Сахеле и вывод французских военных из Мали может спровоцировать всплеск террористической активности, с которым страны региона пока не в состоянии справиться самостоятельно, сказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
"Ключ к укреплению безопасности в Сахеле находится в Мали. Постепенное сворачивание Парижем операции "Бархан", сопровождающееся выводом французских военных из трех военных баз в Тессалите, Кидале и Томбукту, может спровоцировать серьезный всплеск террористической активности в стране, что чревато дестабилизацией всего субрегиона. При этом ни совместные силы "Сахельской пятерки", в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад, ни европейская миссия "Такуба" не обладают достаточным потенциалом для полноценного отражения этой угрозы", - сказал Ильичев.
Он отметил, что Сахаро-Сахельский регион остается одним из самых нестабильных в Африке, в том числе из-за наплыва боевиков и оружия после развала государственности в Ливии в результате западной военной интервенции в 2011 году.
"Пользуясь слабостью государственной власти, внутриполитическими и социально-экономическими проблемами, межэтническими противоречиями, террористический интернационал активизирует там подрывные действия", - отметил высокопоставленный дипломат.
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
09:29
Мали может сотрудничать с любыми партнерами, заявили в МИД
Ильичев также заявил, что Россия по государственной линии продолжить оказывать военную и военно-техническую помощь Мали.
"Россию и Мали связывают давние дружественные отношения, начало которым было положено еще во времена СССР. Продолжим защищать законные интересы Бамако на площадке ООН, а также оказывать активную помощь малийским партнерам в военной и военно-технической сферах по государственной линии", - сказал он.
Дипломат отметил, что Россия не планирует направлять миротворцев в миссию ООН по стабилизации ситуации в Мали.
Он пояснил, что потенциально такое решение может быть принято российскими властями и реализовано во взаимодействии с секретариатом Всемирной организации.
"Совет Безопасности ООН отвечает за стратегические аспекты работы миротворческих миссий, выработку мандатов и определение их численного состава. Принятие решений о направлении национальных контингентов в состав миссий в ведение СБ ООН не входит", - добавил Ильичев.
В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
Интервью директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева >>
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