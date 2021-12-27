https://ria.ru/20211227/malchik-1765682852.html
Путин помог семье мальчика, мечтавшего о гитаре, решить квартирный вопрос
Путин помог семье мальчика, мечтавшего о гитаре, решить квартирный вопрос - РИА Новости, 27.12.2021
Путин помог семье мальчика, мечтавшего о гитаре, решить квартирный вопрос
Владимир Путин помог с жильем семье мальчика, чью мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:13
2021-12-27T16:13
2021-12-27T17:48
новый год — 2022
общество
московская область (подмосковье)
владимир путин
новый год
елка желаний
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин помог с жильем семье мальчика, чью мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний".Четырнадцатилетний Марк Кобленев из Подмосковья хотел получить на Новый год гитару. Когда президент общался с его мамой Надеждой, выяснилось, что они с сыном живут у друзей — многодетной семьи. Путин пообещал поговорить с главой региона, чтобы помочь и мальчику с мамой, и тем, кто их приютил.В понедельник президент позвонил Марку и Надежде уже в новую квартиру.Путин сначала поговорил с ребенком, спросил про музыкальные уроки."Гитару получил? Тебе нужно же будет заниматься... Подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Переезжайте. Вам понравилась квартира? Вы переехали уже? А… уже переехали", — начал разговор президент.Марк пообещал, что научится играть на гитаре и исполнит президенту песню."Мне? Спасибо. А какую?" — поинтересовался Путин.Марк, который уже рассказывал, что любит творчество Владимира Высоцкого, пообещал выучить песню "Высота".Путин поблагодарил мальчика и пожелал ему больших достижений и в музыке, и в жизни, а затем попросил передать трубку маме.У нее президент поинтересовался, все ли в порядке, будет ли сын заниматься музыкой, и, получив утвердительные ответы, поздравил семью с наступающим Новым годом.Кроме того, глава государства помог и многодетной семье, которая приютила Марка и его маму."Все в порядке у вас? А что вы отказывались от дома? Да ладно. Как это недостойны? У вас шесть детей и семь еще будет, бог даст... Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают, не исчезают, и они должны приумножаться. Будем считать, что так это и происходит", — сказал президент.Всероссийская акция "Елка желаний " в этом году прошла с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнять желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Акция прошла и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.
https://ria.ru/20211227/mechta-1765684564.html
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Путин пожелал больших высот в жизни 14-летнему Марку
Путин решил квартирный вопрос 14-летнего Марка и его мамы. Теперь у них своя квартира. Ребенок пообещал не бросать уроки музыки, научиться играть и исполнить для Путина песню Высоцкого "Высота".
2021-12-27T16:13
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общество, московская область (подмосковье), владимир путин, новый год, елка желаний
16:13 27.12.2021 (обновлено: 17:48 27.12.2021)
Путин помог семье мальчика, мечтавшего о гитаре, решить квартирный вопрос
Путин помог семье 14-летнего Марка, мечтавшего о гитаре, решить квартирный вопрос
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин
помог с жильем семье мальчика, чью мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний".
Четырнадцатилетний Марк Кобленев из Подмосковья хотел получить на Новый год гитару. Когда президент общался с его мамой Надеждой, выяснилось, что они с сыном живут у друзей — многодетной семьи. Путин пообещал поговорить с главой региона, чтобы помочь и мальчику с мамой, и тем, кто их приютил.
В понедельник президент позвонил Марку и Надежде уже в новую квартиру.
Путин сначала поговорил с ребенком, спросил про музыкальные уроки.
"Гитару получил? Тебе нужно же будет заниматься... Подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Переезжайте. Вам понравилась квартира? Вы переехали уже? А… уже переехали", — начал разговор президент.
Марк пообещал, что научится играть на гитаре и исполнит президенту песню.
"Мне? Спасибо. А какую?" — поинтересовался Путин.
Марк, который уже рассказывал, что любит творчество Владимира Высоцкого
, пообещал выучить песню "Высота".
Путин поблагодарил мальчика и пожелал ему больших достижений и в музыке, и в жизни, а затем попросил передать трубку маме.
У нее президент поинтересовался, все ли в порядке, будет ли сын заниматься музыкой, и, получив утвердительные ответы, поздравил семью с наступающим Новым годом.
Кроме того, глава государства помог и многодетной семье, которая приютила Марка и его маму.
"Все в порядке у вас? А что вы отказывались от дома? Да ладно. Как это недостойны? У вас шесть детей и семь еще будет, бог даст... Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают, не исчезают, и они должны приумножаться. Будем считать, что так это и происходит", — сказал президент.
Всероссийская акция "Елка желаний " в этом году прошла с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнять желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Акция прошла и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.