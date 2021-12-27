https://ria.ru/20211227/maksimumy-1765675297.html

"Газпром" сообщил, что работает в режиме осенне-зимних максимумов

"Газпром" сообщил, что работает в режиме осенне-зимних максимумов - РИА Новости, 27.12.2021

"Газпром" сообщил, что работает в режиме осенне-зимних максимумов

"Газпром" с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов из-за аномальных холодов, в частности суточный отбор из российских подземных хранилищ идет на... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:31

2021-12-27T15:31

2021-12-27T19:10

экономика

природный газ

газпром

россия

китай

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов из-за аномальных холодов, в частности суточный отбор из российских подземных хранилищ идет на максимальном уровне за последние пять лет, сообщила компания."Для обеспечения надежных поставок газа потребителям "Газпром", в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет", - отмечает компания, указывая, что поставки газа российским потребителям достигали 1,656 миллиарда кубометров в сутки."В эти же дни, 23 декабря, зафиксирован исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай. Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211227/revers-1765663233.html

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экономика, природный газ, газпром, россия, китай