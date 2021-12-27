15:31 27.12.2021 (обновлено: 19:10 27.12.2021)
"Газпром" сообщил, что работает в режиме осенне-зимних максимумов
"Газпром" вывел суточный отбор газа из хранилищ России на максимальный уровень за пять лет
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов из-за аномальных холодов, в частности суточный отбор из российских подземных хранилищ идет на максимальном уровне за последние пять лет, сообщила компания.
"С 22 декабря производственный комплекс "Газпрома" работает в режиме осенне-зимних максимумов. Причина – аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам – до минус 17 градусов в регионах действия ЕСГ (Единой системы газоснабжения - ред.)", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.
"Для обеспечения надежных поставок газа потребителям "Газпром", в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет", - отмечает компания, указывая, что поставки газа российским потребителям достигали 1,656 миллиарда кубометров в сутки.
"В эти же дни, 23 декабря, зафиксирован исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай. Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами", - добавляется в сообщении.