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В ЛНР заявили о прибытии диверсантов ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о прибытии диверсантов ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 27.12.2021
В ЛНР заявили о прибытии диверсантов ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин заявил, что в Донбасс прибыла группа отдельного полка... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T20:47
2021-12-27T20:47
2021-12-27T20:47
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин заявил, что в Донбасс прибыла группа отдельного полка спецназначения украинских силовиков для организации провокаций."Двадцать шестого декабря на передовые позиции 3-го батальона 79-ой бригады в районе населенного пункта Счастье зафиксировано прибытие группы боевиков из состава 8-го отдельного полка специального назначения Сил спецопераций (ВС Украины - ред.)", - сказал Мазейкин на брифинге.Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, основная задача группы заключается в организации провокаций.
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в мире, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
В ЛНР заявили о прибытии диверсантов ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе
Народная милиция ЛНР заявила о прибытии диверсантов ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе