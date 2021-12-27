https://ria.ru/20211227/lift-1765634835.html

В Ленинградской области пенсионерка провела девять часов в застрявшем лифте

В Ленинградской области пенсионерка провела девять часов в застрявшем лифте - РИА Новости, 27.12.2021

В Ленинградской области пенсионерка провела девять часов в застрявшем лифте

Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как 90-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области провела в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:27

2021-12-27T12:27

2021-12-27T12:27

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как 90-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области провела в застрявшем лифте почти 9 часов, сообщает в понедельник региональное следственное управление.По данным следствия, в результате "ненадлежащего оказания услуг" сотрудниками управляющей компании лифт, где находилась пенсионерка, экстренно затормозил и застрял между этажами."Женщина неоднократно обращалась к диспетчеру, но никаких мер по оказанию помощи и вызову ремонтной бригады предпринято не было. Пожилая женщина провела в лифте почти 9 часов, что негативно сказалось на ее здоровье", - говорится в сообщении.По оценке СУСК по Ленобласти, в результате ненадлежащего оказания услуг сотрудниками управляющей компании "Север" в деревне Старая Всеволожского района "были нарушены законные права и интересы потерпевшей на безопасность жизни и здоровья". Диспетчер этой компании задержана в процессуальном порядке, отмечает областное следственное ведомство."Следственным отделом… по результатам доследственной проверки в связи с длительным нахождением 90-летней пенсионерки в неисправном лифте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей)… "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору", - информирует СУСК.Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211124/peterburg-1760490744.html

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ленинградская область

всеволожский район

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район