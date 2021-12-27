https://ria.ru/20211227/lekarstva-1765687381.html

Возраст тех, кто сможет получать лекарства через "Круг добра", увеличат

Возраст тех, кто сможет получать лекарства через "Круг добра", увеличат - РИА Новости, 27.12.2021

Возраст тех, кто сможет получать лекарства через "Круг добра", увеличат

Президент России Владимир Путин сообщил, что власти будут увеличивать возраст тех, кто сможет получать лекарства через фонд "Круг добра". РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:36

2021-12-27T16:36

2021-12-27T17:23

общество

владимир путин

здоровье - общество

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что власти будут увеличивать возраст тех, кто сможет получать лекарства через фонд "Круг добра".Глава государства пообщался с пятилетним Осором Аюшеевым из Бурятии, который участвовал в акции "Елка желаний" и захотел побыть пожарным, а также с его родителями. В разговоре глава государства также решил помочь с получением необходимого препарата для лечения ребенка."Постараемся, чтобы как можно большее количество людей имели возможность воспользоваться препаратами. И будем увеличивать возраст тех, кто получает — за 18 лет", — заверил глава государства в разговоре с мамой мальчика.У Осора диагностировали дистрофию Дюшенна — генетическое заболевание, характеризующееся мышечной слабостью и затруднением движения, которые прогрессируют с течением времени и оказывают влияние на общее здоровье организма. Всероссийская акция "Елка желаний" проходила в этом году с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Такая акция прошла и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.Фонд "Круг добра" получает заявки на лекарства от родителей, главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения. Эти препараты призваны помочь детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Финансирование его деятельности осуществляется за счет повышенной ставки НДФЛ для доходов, превышающих пять миллионов рублей в год.

https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html

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общество, владимир путин, здоровье - общество, фонд "круг добра"