https://ria.ru/20211227/lavrov-1765632275.html

Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности

Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности

Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут в январе, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:15

2021-12-27T12:15

2021-12-27T13:17

сша

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут в январе, заявил глава МИД Сергей Лавров."Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоится сразу по завершении новогодних каникул", — сказал он в интервью "Соловьев Live".Глава российской дипломатии подчеркнул, что суть идей Москвы не должна потеряться в длительных переговорах."Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится", — отметил он.При этом министр назвал НАТО геополитическим проектом по освоению "бесхозной земли", которая осталась после распада Организации варшавского договора и СССР."Но то, что они сейчас уже замахнулись, как сказал Путин, на порог нашего дома, конечно, это нас не может оставить безразличными", — заключил он.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211226/zatyagivanie-1765544939.html

https://ria.ru/20211226/pozitsiya-1765541347.html

https://ria.ru/20211225/press-konferentsiya-1765398672.html

сша

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сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров