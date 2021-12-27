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Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности
Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности
Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут в январе, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:15
2021-12-27T13:17
сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут в январе, заявил глава МИД Сергей Лавров."Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоится сразу по завершении новогодних каникул", — сказал он в интервью "Соловьев Live".Глава российской дипломатии подчеркнул, что суть идей Москвы не должна потеряться в длительных переговорах."Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится", — отметил он.При этом министр назвал НАТО геополитическим проектом по освоению "бесхозной земли", которая осталась после распада Организации варшавского договора и СССР."Но то, что они сейчас уже замахнулись, как сказал Путин, на порог нашего дома, конечно, это нас не может оставить безразличными", — заключил он.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211226/zatyagivanie-1765544939.html
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сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:15 27.12.2021 (обновлено: 13:17 27.12.2021)
 
Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности

Глава МИД Лавров: переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут после Нового года

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут в январе, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоится сразу по завершении новогодних каникул", — сказал он в интервью "Соловьев Live".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
Вчера, 15:00
Песков предостерег от затягивания переговорного процесса по гарантиям
Глава российской дипломатии подчеркнул, что суть идей Москвы не должна потеряться в длительных переговорах.
"Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится", — отметил он.
При этом министр назвал НАТО геополитическим проектом по освоению "бесхозной земли", которая осталась после распада Организации варшавского договора и СССР.
"Но то, что они сейчас уже замахнулись, как сказал Путин, на порог нашего дома, конечно, это нас не может оставить безразличными", — заключил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
Вчера, 14:40
Песков назвал позицию Запада по Украине несбалансированной
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 08:00Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
 
СШАМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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