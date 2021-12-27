https://ria.ru/20211227/krym-1765663681.html

В Крыму призвали Зеленского не подавать плохой пример по уплате коммуналки

В Крыму призвали Зеленского не подавать плохой пример по уплате коммуналки - РИА Новости, 27.12.2021

В Крыму призвали Зеленского не подавать плохой пример по уплате коммуналки

Президент Украины Владимир Зеленский, уклоняясь от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Крыму, подает плохой пример украинцам и рискует стать одним из... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:22

2021-12-27T14:22

2021-12-27T14:22

в мире

оон

севастополь

владимир путин

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760951605_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_33cd4025e82e275adcb1c277362a3fc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, уклоняясь от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Крыму, подает плохой пример украинцам и рискует стать одним из самых злостных неплательщиков в Российской Федерации, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.В августе глава Крыма Сергей Аксенов назвал Зеленского дисциплинированным, так как он исправно оплачивает коммунальные услуги по шесть тысяч рублей в месяц."Появилась информация, что последние месяцы семья Зеленского уклоняется от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Ялте. Перед законом все равны, и неважно, президент или нет, купил квартиру в Крыму - плати за коммунальные услуги. А так Зеленский, как глава государства, подает плохой пример украинцам и рискует стать одним из самых злостных неплательщиков в Российской Федерации", - сказал РИА Новости Крючков.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.

https://ria.ru/20211214/zelenskiy-1763676941.html

https://ria.ru/20211207/krym-1762481327.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), россия