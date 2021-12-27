В Крыму призвали Зеленского не подавать плохой пример по уплате коммуналки
Советник главы Крыма Крючков призвал Зеленского оплатить долги по коммуналке
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, уклоняясь от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Крыму, подает плохой пример украинцам и рискует стать одним из самых злостных неплательщиков в Российской Федерации, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
В августе глава Крыма Сергей Аксенов назвал Зеленского дисциплинированным, так как он исправно оплачивает коммунальные услуги по шесть тысяч рублей в месяц.
14 декабря, 15:27В Крыму обвинили Зеленского во лжи
"Появилась информация, что последние месяцы семья Зеленского уклоняется от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Ялте. Перед законом все равны, и неважно, президент или нет, купил квартиру в Крыму - плати за коммунальные услуги. А так Зеленский, как глава государства, подает плохой пример украинцам и рискует стать одним из самых злостных неплательщиков в Российской Федерации", - сказал РИА Новости Крючков.
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
7 декабря, 02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине