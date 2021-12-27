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В Крыму призвали Зеленского не подавать плохой пример по уплате коммуналки
В Крыму призвали Зеленского не подавать плохой пример по уплате коммуналки - РИА Новости, 27.12.2021
В Крыму призвали Зеленского не подавать плохой пример по уплате коммуналки
Президент Украины Владимир Зеленский, уклоняясь от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Крыму, подает плохой пример украинцам и рискует стать одним из... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:22
2021-12-27T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, уклоняясь от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Крыму, подает плохой пример украинцам и рискует стать одним из самых злостных неплательщиков в Российской Федерации, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.В августе глава Крыма Сергей Аксенов назвал Зеленского дисциплинированным, так как он исправно оплачивает коммунальные услуги по шесть тысяч рублей в месяц."Появилась информация, что последние месяцы семья Зеленского уклоняется от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Ялте. Перед законом все равны, и неважно, президент или нет, купил квартиру в Крыму - плати за коммунальные услуги. А так Зеленский, как глава государства, подает плохой пример украинцам и рискует стать одним из самых злостных неплательщиков в Российской Федерации", - сказал РИА Новости Крючков.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
https://ria.ru/20211214/zelenskiy-1763676941.html
https://ria.ru/20211207/krym-1762481327.html
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в мире, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), россия
14:22 27.12.2021
 
В Крыму призвали Зеленского не подавать плохой пример по уплате коммуналки

Советник главы Крыма Крючков призвал Зеленского оплатить долги по коммуналке

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, уклоняясь от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Крыму, подает плохой пример украинцам и рискует стать одним из самых злостных неплательщиков в Российской Федерации, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
В августе глава Крыма Сергей Аксенов назвал Зеленского дисциплинированным, так как он исправно оплачивает коммунальные услуги по шесть тысяч рублей в месяц.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу 1+1 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
14 декабря, 15:27
В Крыму обвинили Зеленского во лжи
"Появилась информация, что последние месяцы семья Зеленского уклоняется от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Ялте. Перед законом все равны, и неважно, президент или нет, купил квартиру в Крыму - плати за коммунальные услуги. А так Зеленский, как глава государства, подает плохой пример украинцам и рискует стать одним из самых злостных неплательщиков в Российской Федерации", - сказал РИА Новости Крючков.
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 02:27
Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
 
В миреООНСевастопольВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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