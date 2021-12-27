Британцы готовятся к экономическому фиаско

16:39 27.12.2021 (обновлено: 17:41 27.12.2021)
В Британии рассказали об ужасах нынешнего энергетического кризиса
The Telegraph: Британию ждет экономическое фиаско времен кризиса 2008 года
© AP Photo / Alberto PezzaliЛюди в защитных масках гуляют во время снегопада в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Великобританию ждет ухудшение экономической ситуации из-за цен на газ, подобное произошедшему во время финансового кризиса 2008 года, пишет The Telegraph со ссылкой на различных топ-менеджеров энергетических компаний и правительственных чиновников.
Стефен Фицпатрик, глава OVO Energy, второго по объемам энергетического поставщика в королевстве, сравнил текущее положение дел с периодом между крахом банка Northern Rock и коллапсом фирмы Lehman Brothers год спустя, сообщает издание.
Топ-менеджер предрек рынку британской энергетики фиаско. По его мнению, окончание кризиса наступит нескоро. Фицпатрик также обвинил власти страны в слишком медленном поиске подходящих решений для выхода из тупика.
Аналитик Wood Mackenzie Нейван Буруджерди добавил, что чиновники могут провести разовый сбор с компаний в условиях экстремальных цен, что, как считает он, станет ошибкой, поскольку может привести к прекращению инвестиций в отрасль.
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Правительство заявило, что находится в постоянном контакте с представителями индустрии, и пообещало защитить потребителей от роста цен, говорится в публикации.
Ранее The Telegraph привела мнения британских экспертов, считающих Россию виновной в энергетическом кризисе.
Президент Владимир Путин назвал чушью обвинения в адрес Москвы в провоцировании топливного кризиса в Европе. Как указал глава государства, энергетический рынок лихорадит по нескольким причинам: неблагоприятная погода, неэффективная работа ветряных станций в этом году и недостаточные запасы газа в подземных хранилищах на континенте. Путин напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису.
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