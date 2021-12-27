https://ria.ru/20211227/krizis-1765688025.html

Британцы готовятся к экономическому фиаско

В Британии рассказали об ужасах нынешнего энергетического кризиса - РИА Новости, 27.12.2021

Британцы готовятся к экономическому фиаско

Великобританию ждет ухудшение экономической ситуации из-за цен на газ, подобное произошедшему во время финансового кризиса 2008 года, пишет The Telegraph со... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:39

2021-12-27T16:39

2021-12-27T17:41

экономика

европа

владимир путин

lehman brothers

еврокомиссия

брюссель

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Великобританию ждет ухудшение экономической ситуации из-за цен на газ, подобное произошедшему во время финансового кризиса 2008 года, пишет The Telegraph со ссылкой на различных топ-менеджеров энергетических компаний и правительственных чиновников.Стефен Фицпатрик, глава OVO Energy, второго по объемам энергетического поставщика в королевстве, сравнил текущее положение дел с периодом между крахом банка Northern Rock и коллапсом фирмы Lehman Brothers год спустя, сообщает издание.Топ-менеджер предрек рынку британской энергетики фиаско. По его мнению, окончание кризиса наступит нескоро. Фицпатрик также обвинил власти страны в слишком медленном поиске подходящих решений для выхода из тупика.Аналитик Wood Mackenzie Нейван Буруджерди добавил, что чиновники могут провести разовый сбор с компаний в условиях экстремальных цен, что, как считает он, станет ошибкой, поскольку может привести к прекращению инвестиций в отрасль.Правительство заявило, что находится в постоянном контакте с представителями индустрии, и пообещало защитить потребителей от роста цен, говорится в публикации.Ранее The Telegraph привела мнения британских экспертов, считающих Россию виновной в энергетическом кризисе.Президент Владимир Путин назвал чушью обвинения в адрес Москвы в провоцировании топливного кризиса в Европе. Как указал глава государства, энергетический рынок лихорадит по нескольким причинам: неблагоприятная погода, неэффективная работа ветряных станций в этом году и недостаточные запасы газа в подземных хранилищах на континенте. Путин напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису.

https://ria.ru/20211224/energetika-1765234214.html

https://ria.ru/20211218/kazakhstan-1764256526.html

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экономика, европа, владимир путин, lehman brothers , еврокомиссия, брюссель, россия