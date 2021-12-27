https://ria.ru/20211227/kot-1765669757.html

"Хреново ему". Иностранцы задумались о России после одного фото

"Вот его я уважаю". Иностранцев растрогали фото из Владивостока - РИА Новости, 27.12.2021

"Хреново ему". Иностранцы задумались о России после одного фото

Иностранных пользователей соцсети Twitter растрогали фотографии из Владивостока, на которые попала рыбалка кота Симбы. Изначально снимки появились в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:57

2021-12-27T14:57

2021-12-27T15:28

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Иностранных пользователей соцсети Twitter растрогали фотографии из Владивостока, на которые попала рыбалка кота Симбы. Изначально снимки появились в инстаграм-аккаунте Сергея — владельца животного."Сезон зимней рыбалки на Дальнем Востоке открыт", — подписали публикацию в твиттере The Siberian Times, где разместили фото Симбы.На кадрах видно, как рыжий кот сидит около проруби. Рядом с ним лежит рыба, Симба одет в "пальто", а также шапку с шарфом."Это сделало мой день", — восхитился один из пользователей соцсети."Ох, насколько же он очарователен", — присоединилась любительница кошек, передав привет от собственного питомца."Вот таких котов я уважаю", — добавили в комментариях."Никаких мыслей. Просто снег, рыба и вот эта атмосфера", — позавидовал подписчик.Тем не менее нашлись и те, кто решил в шутку пожалеть кота."Тяжелые времена. Вот — сам себя едой обеспечивает", — сыронизировал пользователь."Хреново там, наверное, быть котом", — порассуждали в комментариях.На минувшей неделе в некоторые районы Приморья пришли аномальные морозы. На территории края температура падала вплоть до минус 43 градусов. В субботу во Владивостоке зафиксировали рекордно низкую с 1984 года температуру: минус 25,5 градуса.

https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html

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общество, соцсети, twitter, владивосток, дальний восток