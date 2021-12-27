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"Хреново ему". Иностранцы задумались о России после одного фото
"Вот его я уважаю". Иностранцев растрогали фото из Владивостока - РИА Новости, 27.12.2021
"Хреново ему". Иностранцы задумались о России после одного фото
Иностранных пользователей соцсети Twitter растрогали фотографии из Владивостока, на которые попала рыбалка кота Симбы. Изначально снимки появились в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:57
2021-12-27T14:57
2021-12-27T15:28
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Иностранных пользователей соцсети Twitter растрогали фотографии из Владивостока, на которые попала рыбалка кота Симбы. Изначально снимки появились в инстаграм-аккаунте Сергея — владельца животного."Сезон зимней рыбалки на Дальнем Востоке открыт", — подписали публикацию в твиттере The Siberian Times, где разместили фото Симбы.На кадрах видно, как рыжий кот сидит около проруби. Рядом с ним лежит рыба, Симба одет в "пальто", а также шапку с шарфом."Это сделало мой день", — восхитился один из пользователей соцсети."Ох, насколько же он очарователен", — присоединилась любительница кошек, передав привет от собственного питомца."Вот таких котов я уважаю", — добавили в комментариях."Никаких мыслей. Просто снег, рыба и вот эта атмосфера", — позавидовал подписчик.Тем не менее нашлись и те, кто решил в шутку пожалеть кота."Тяжелые времена. Вот — сам себя едой обеспечивает", — сыронизировал пользователь."Хреново там, наверное, быть котом", — порассуждали в комментариях.На минувшей неделе в некоторые районы Приморья пришли аномальные морозы. На территории края температура падала вплоть до минус 43 градусов. В субботу во Владивостоке зафиксировали рекордно низкую с 1984 года температуру: минус 25,5 градуса.
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общество, соцсети, twitter, владивосток, дальний восток
14:57 27.12.2021 (обновлено: 15:28 27.12.2021)
"Вот его я уважаю". Иностранцев растрогали фото из Владивостока
Читателей Twitter поразила рыбалка приморского кота во время морозов
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Иностранных пользователей соцсети Twitter
растрогали фотографии из Владивостока, на которые попала рыбалка кота Симбы. Изначально снимки появились в инстаграм-аккаунте Сергея — владельца животного.
"Сезон зимней рыбалки на Дальнем Востоке
открыт", — подписали публикацию в твиттере The Siberian Times
, где разместили фото Симбы.
На кадрах видно, как рыжий кот сидит около проруби. Рядом с ним лежит рыба, Симба одет в "пальто", а также шапку с шарфом.
"Это сделало мой день", — восхитился один из пользователей соцсети.
"Ох, насколько же он очарователен", — присоединилась любительница кошек, передав привет от собственного питомца.
"Вот таких котов я уважаю", — добавили в комментариях.
"Никаких мыслей. Просто снег, рыба и вот эта атмосфера", — позавидовал подписчик.
Тем не менее нашлись и те, кто решил в шутку пожалеть кота.
"Тяжелые времена. Вот — сам себя едой обеспечивает", — сыронизировал пользователь.
"Хреново там, наверное, быть котом", — порассуждали в комментариях.
На минувшей неделе в некоторые районы Приморья пришли аномальные морозы. На территории края температура падала вплоть до минус 43 градусов. В субботу во Владивостоке
зафиксировали рекордно низкую с 1984 года температуру: минус 25,5 градуса.