https://ria.ru/20211227/kosmos-1765683082.html

Ракета-носитель "Союз" со спутниками связи OneWeb стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз" со спутниками связи OneWeb стартовала с Байконура - РИА Новости, 27.12.2021

Ракета-носитель "Союз" со спутниками связи OneWeb стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:15

2021-12-27T16:15

2021-12-27T17:15

роскосмос

космос - риа наука

байконур (космодром)

oneweb

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Полет до отделения головного блока со спутниками на высоте 200 километров продолжится чуть менее десяти минут, затем "Фрегат" доставит их до отметки в 450 километров, после чего они будут добираться до своих орбит уже самостоятельно.Это первый старт с Байконура ракеты с таким количеством спутников OneWeb. До этого 36 аппаратов запускали на "Союзах" только с космодрома Восточный. Разница обусловлена более высокими энергетическими характеристиками ракеты при пусках с Восточного. В "Роскосмосе" заявляли о работе над оптимизацией траекторий полета с Байконура.Ранее состоялись 11 из 19 положенных по контракту с компанией Arianespace пусков спутников OneWeb: четыре — с Байконура, шесть — с Восточного и один — с Куру. В 2022 году планируется шесть пусков с Байконура (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе), а также один пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане (10 февраля).Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Компания собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022-го развернуть полную группировку первого поколения.

https://ria.ru/20211224/raketa-1765267206.html

https://ria.ru/20211014/rogozin-1754642360.html

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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Байконура 27 декабря 2021 года в 16:10:37 по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. 2021-12-27T16:15 true PT0M45S

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