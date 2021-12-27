https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765664410.html

В мире есть все необходимое для победы над COVID-19, заявил Мурашко

В мире есть все необходимое для победы над COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 27.12.2021

В мире есть все необходимое для победы над COVID-19, заявил Мурашко

У человечества есть все ресурсы, чтобы справиться с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко по случаю Международного дня... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:26

2021-12-27T14:26

2021-12-27T15:19

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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михаил мурашко

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. У человечества есть все ресурсы, чтобы справиться с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко по случаю Международного дня противоэпидемической готовности ООН, который отмечается в понедельник."Вирусы появились на Земле задолго до человека, и мы должны понимать, что инфекционные болезни всегда будут среди нас, оказывая серьезное влияние на повседневную жизнь. Многие инфекции мы взяли под контроль, и у нас есть все необходимое, чтобы победить и новую коронавирусную инфекцию", — привели в пресс-службе Минздрава слова главы ведомства.Мурашко напомнил, что самая надежная защита от инфекции — это вакцинация. Именно таким способом каждый может уберечь свое здоровье от тяжелых последствий и помочь в борьбе с пандемией.Министр подчеркнул, что российская система здравоохранения мобилизовалась и продемонстрировала свою устойчивость, позволив пройти через несколько волн заболеваемости COVID-19.По данным Минздрава, среди вакцинированных от коронавируса доля заболевших не превышает четырех процентов, а тяжелобольных — не более 0,03 процента. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211227/immunitet-1765637634.html

https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765599087.html

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