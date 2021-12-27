https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765664410.html
В мире есть все необходимое для победы над COVID-19, заявил Мурашко
В мире есть все необходимое для победы над COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 27.12.2021
В мире есть все необходимое для победы над COVID-19, заявил Мурашко
У человечества есть все ресурсы, чтобы справиться с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко по случаю Международного дня... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:26
2021-12-27T14:26
2021-12-27T15:19
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. У человечества есть все ресурсы, чтобы справиться с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко по случаю Международного дня противоэпидемической готовности ООН, который отмечается в понедельник."Вирусы появились на Земле задолго до человека, и мы должны понимать, что инфекционные болезни всегда будут среди нас, оказывая серьезное влияние на повседневную жизнь. Многие инфекции мы взяли под контроль, и у нас есть все необходимое, чтобы победить и новую коронавирусную инфекцию", — привели в пресс-службе Минздрава слова главы ведомства.Мурашко напомнил, что самая надежная защита от инфекции — это вакцинация. Именно таким способом каждый может уберечь свое здоровье от тяжелых последствий и помочь в борьбе с пандемией.Министр подчеркнул, что российская система здравоохранения мобилизовалась и продемонстрировала свою устойчивость, позволив пройти через несколько волн заболеваемости COVID-19.По данным Минздрава, среди вакцинированных от коронавируса доля заболевших не превышает четырех процентов, а тяжелобольных — не более 0,03 процента. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211227/immunitet-1765637634.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:26 27.12.2021 (обновлено: 15:19 27.12.2021)
В мире есть все необходимое для победы над COVID-19, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: в мире есть все необходимое для победы над коронавирусом