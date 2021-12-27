https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765654921.html

В Нидерландах предложили прививаться в очках виртуальной реальности

В Нидерландах предложили прививаться в очках виртуальной реальности - РИА Новости, 27.12.2021

В Нидерландах предложили прививаться в очках виртуальной реальности

В Нидерландах предлагают прививаться от COVID-19 в очках виртуальной реальности людям, которые боятся уколов, но все равно настроены вакцинироваться, сообщил... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:38

2021-12-27T13:38

2021-12-27T13:59

распространение коронавируса

в мире

общество

twitter

нидерланды

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765658975_0:212:2048:1364_1920x0_80_0_0_aeb4b68af8464fa8aa55c1a3ba86b5bf.jpg

ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. В Нидерландах предлагают прививаться от COVID-19 в очках виртуальной реальности людям, которые боятся уколов, но все равно настроены вакцинироваться, сообщил и.о. министра здравоохранения страны Хуго де Йонге."Вы боитесь делать уколы, но все равно хотите привиться (от коронавируса - ред.) или ревакцинироваться? Муниципальные службы здравоохранения (GGD) рады вам в этом помочь. Например, появляется все больше мест, где работают с очками виртуальной реальности, которые позволяют расслабиться во время вакцинации. С этими методами также работают и в Роттердаме", - написал де Йонге в Twitter.По последним данным Национального института здравоохранения (RIVM), от COVID-19 полностью привиты 84,3% населения Нидерландов старше 12 лет. С 20 декабря в стране стартовала вакцинация детей 5-11 лет с серьезными заболеваниями. Во второй половине января в Нидерландах начнут прививать от коронавируса уже всех детей в возрасте 5-11 лет.

https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765622609.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, общество, twitter, нидерланды, здоровье - общество, коронавирус covid-19