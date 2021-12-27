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Матвиенко заявила о необходимости стопроцентной вакцинации
Матвиенко заявила о необходимости стопроцентной вакцинации - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко заявила о необходимости стопроцентной вакцинации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что для достижения коллективного иммунитета необходима стопроцентная вакцинация россиян. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:38
2021-12-27T11:38
2021-12-27T11:48
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что для достижения коллективного иммунитета необходима стопроцентная вакцинация россиян."Я хочу поблагодарить всех тех граждан, которые привились, проявив свою ответственность, и все-таки обратиться с просьбой к тем, кто еще этого не сделал: мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна 100% вакцинация наших граждан", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, совет федерации рф, валентина матвиенко
11:38 27.12.2021 (обновлено: 11:48 27.12.2021)
Матвиенко заявила о необходимости стопроцентной вакцинации
Спикер Совфеда Матвиенко: для достижения коллективного иммунитета необходима вакцинация