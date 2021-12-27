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В Москве выявили 2239 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2239 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.12.2021

В Москве выявили 2239 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки зарегистрировано в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и Подмосковье (1616), сообщили... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:33

2021-12-27T11:33

2021-12-27T11:33

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки зарегистрировано в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и Подмосковье (1616), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2239, 2. Санкт-Петербург - 1834, 3. Московская область - 1616", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Калмыкии (13), Туве (11), а также в Ненецком автономном округе (6).

московская область (подмосковье)

москва

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