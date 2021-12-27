https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765620977.html
В Москве выявили 2239 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2239 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.12.2021
В Москве выявили 2239 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки зарегистрировано в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и Подмосковье (1616), сообщили... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:33
2021-12-27T11:33
2021-12-27T11:33
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_6a4e80393a625ec74e594aa1bf34bd30.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки зарегистрировано в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и Подмосковье (1616), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2239, 2. Санкт-Петербург - 1834, 3. Московская область - 1616", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Калмыкии (13), Туве (11), а также в Ненецком автономном округе (6).
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_456d05eb9e205e7c2574b7d39d34e4cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2239 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2239 новых случаев заражения коронавирусом