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В ЕС прокомментировали проект поправок к конституции Белоруссии
В ЕС прокомментировали проект поправок к конституции Белоруссии - РИА Новости, 27.12.2021
В ЕС прокомментировали проект поправок к конституции Белоруссии
Евросоюз принял к сведению опубликованный в понедельник проект поправок к конституции Белоруссии, но приоритетом для Брюсселя остаются "национальный диалог и... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T21:42
2021-12-27T21:50
в мире
белоруссия
еврокомиссия
евросоюз
александр лукашенко
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БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Евросоюз принял к сведению опубликованный в понедельник проект поправок к конституции Белоруссии, но приоритетом для Брюсселя остаются "национальный диалог и честные президентские выборы в этой стране", заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии."Мы приняли к сведению публикацию проекта поправок к конституции. Для ЕС приоритетом остается прекращение репрессий, освобождение политических заключенных, настоящий инклюзивный диалог, который должен привести к новым, свободным и честным президентским выборам под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - сказал представитель Еврокомиссии.По его словам, эти принципы были озвучены в октябре 2020 года по итогам саммита Евросоюза.Планируется, что конституционный референдум в Белоруссии состоится во второй половине февраля. Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию был опубликован для общественного обсуждения в понедельник.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.В начале декабря ЕС объявил о новых санкциях против Белоруссии. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. В пятый санкционный список ЕС по Белоруссии вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.Белоруссия в ответ на санкции Запада объявила, что с 1 января на полгода введет продовольственное эмбарго на некоторые товары из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других стран.
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"Обязательно проведем референдум" – Лукашенко о проекте новой Конституции
Минск планирует опубликовать проект новой Конституции до Нового года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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в мире, белоруссия, еврокомиссия, евросоюз, александр лукашенко
21:42 27.12.2021 (обновлено: 21:50 27.12.2021)
 
В ЕС прокомментировали проект поправок к конституции Белоруссии

ЕС принял к сведению проект поправок к конституции Белоруссии

© SputnikКонституция Республики Беларусь
Конституция Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Sputnik
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БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Евросоюз принял к сведению опубликованный в понедельник проект поправок к конституции Белоруссии, но приоритетом для Брюсселя остаются "национальный диалог и честные президентские выборы в этой стране", заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
"Мы приняли к сведению публикацию проекта поправок к конституции. Для ЕС приоритетом остается прекращение репрессий, освобождение политических заключенных, настоящий инклюзивный диалог, который должен привести к новым, свободным и честным президентским выборам под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - сказал представитель Еврокомиссии.
По его словам, эти принципы были озвучены в октябре 2020 года по итогам саммита Евросоюза.
Планируется, что конституционный референдум в Белоруссии состоится во второй половине февраля. Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию был опубликован для общественного обсуждения в понедельник.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Мужчина проходит мимо граффити с флагом Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 18:40
Эксперт оценил проект поправок к конституции Белоруссии
В начале декабря ЕС объявил о новых санкциях против Белоруссии. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. В пятый санкционный список ЕС по Белоруссии вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.
Белоруссия в ответ на санкции Запада объявила, что с 1 января на полгода введет продовольственное эмбарго на некоторые товары из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других стран.
 
В миреБелоруссияЕврокомиссияЕвросоюзАлександр Лукашенко
 
 
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