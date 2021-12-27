https://ria.ru/20211227/konstitutsiya-1765734584.html

В ЕС прокомментировали проект поправок к конституции Белоруссии

В ЕС прокомментировали проект поправок к конституции Белоруссии - РИА Новости, 27.12.2021

В ЕС прокомментировали проект поправок к конституции Белоруссии

Евросоюз принял к сведению опубликованный в понедельник проект поправок к конституции Белоруссии, но приоритетом для Брюсселя остаются "национальный диалог и... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T21:42

2021-12-27T21:42

2021-12-27T21:50

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александр лукашенко

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БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Евросоюз принял к сведению опубликованный в понедельник проект поправок к конституции Белоруссии, но приоритетом для Брюсселя остаются "национальный диалог и честные президентские выборы в этой стране", заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии."Мы приняли к сведению публикацию проекта поправок к конституции. Для ЕС приоритетом остается прекращение репрессий, освобождение политических заключенных, настоящий инклюзивный диалог, который должен привести к новым, свободным и честным президентским выборам под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - сказал представитель Еврокомиссии.По его словам, эти принципы были озвучены в октябре 2020 года по итогам саммита Евросоюза.Планируется, что конституционный референдум в Белоруссии состоится во второй половине февраля. Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию был опубликован для общественного обсуждения в понедельник.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.В начале декабря ЕС объявил о новых санкциях против Белоруссии. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. В пятый санкционный список ЕС по Белоруссии вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.Белоруссия в ответ на санкции Запада объявила, что с 1 января на полгода введет продовольственное эмбарго на некоторые товары из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других стран.

https://ria.ru/20211227/mezhevich-1765710625.html

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"Обязательно проведем референдум" – Лукашенко о проекте новой Конституции Минск планирует опубликовать проект новой Конституции до Нового года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. 2021-12-27T21:42 true PT1M42S

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в мире, белоруссия, еврокомиссия, евросоюз, александр лукашенко