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Мэр Томска Кляйн выступил в суде с последним словом
Мэр Томска Кляйн выступил в суде с последним словом - РИА Новости, 27.12.2021
Мэр Томска Кляйн выступил в суде с последним словом
Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, отстраненный от должности мэр Томска Иван Кляйн в последнем суде попросил его оправдать. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:08
2021-12-27T13:08
происшествия
томск
иван кляйн
задержание мэра томска
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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, отстраненный от должности мэр Томска Иван Кляйн в последнем суде попросил его оправдать."Прошу вас при вынесении приговора учесть факты, о которых сообщали мои защитники и я, и принять законное и справедливое решение… Таким решением я вижу вынесение в отношении меня оправдательного приговора по всем эпизодам предъявленного обвинения. В моих действиях нет никакого состава преступления, да и самих событий преступления нет", - сказал Кляйн в суде в понедельник.Адвокаты Кляйна в Telegram-канале по его делу уточнили, что суд назначил оглашение приговора на 30 декабря.Ранее государственный обвинитель попросил суд признать Кляйна виновным и назначить ему пять лет колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать руководящие должности в органах власти.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво".Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов.Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра Томска участвовал в управлении деятельностью указанного выше ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
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происшествия, томск, иван кляйн, задержание мэра томска
13:08 27.12.2021
 
Мэр Томска Кляйн выступил в суде с последним словом

Обвиняемый в превышении полномочий мэр Томска Кляйн в последнем слове попросил оправдания

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЗадержание мэра Томска Иван Кляйна. Кадр видео
Задержание мэра Томска Иван Кляйна. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, отстраненный от должности мэр Томска Иван Кляйн в последнем суде попросил его оправдать.
"Прошу вас при вынесении приговора учесть факты, о которых сообщали мои защитники и я, и принять законное и справедливое решение… Таким решением я вижу вынесение в отношении меня оправдательного приговора по всем эпизодам предъявленного обвинения. В моих действиях нет никакого состава преступления, да и самих событий преступления нет", - сказал Кляйн в суде в понедельник.
Адвокаты Кляйна в Telegram-канале по его делу уточнили, что суд назначил оглашение приговора на 30 декабря.
Ранее государственный обвинитель попросил суд признать Кляйна виновным и назначить ему пять лет колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать руководящие должности в органах власти.
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
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5 октября, 15:17
Уголовные дела против мэров российских городов в 2019-2021 годах
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво".
Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов.
Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра Томска участвовал в управлении деятельностью указанного выше ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.
Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
 
ПроисшествияТомскИван КляйнЗадержание мэра Томска
 
 
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