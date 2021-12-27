На Украине рассказали, как НАТО может "разрушить свою природу" из-за России
Экс-главы МИД Украины Климкин: диалог Москвы и НАТО по безопасности угрожает Киеву
КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что диалог между РФ и НАТО по гарантиям безопасности может поставить на паузу поставки оружия Киеву.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.
"Такого решения (об отказе принимать Украину в альянс – ред.). не будет. НАТО, приняв (такое - ред.) решение, разрушит свою природу. То, что меня тревожит – это дискуссия, которая будет тянуться и может поставить на паузу для Украины процесс, например, поставки оружия, размещения важных элементов инфраструктуры союзников на нашей территории, всего того, что повышает нашу безопасность. А этим воспользуется Кремль. Такая угроза есть, и нам нужно иметь общую стратегию с НАТО, в частности с США, перед встречей Россия-НАТО", - заявил Климкин в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, может ли НАТО принять решение об отказе принимать Украину в альянс.
По его словам, Украине необходимо быть стороной переговоров по вопросам безопасности в Европе.
"США согласились, начиная со следующего месяца, на дискуссию касательно европейской безопасности. И это для нас вызов, поскольку мы еще не являемся членами этой дискуссии, а от этого зависит наше будущее и, в конце концов, наше существование. Я считаю, что для нас стать частью этих переговоров касательно европейской безопасности - это на сегодняшний день ключевой вызов для нашей политики, для того, чтобы не получилось, что какие-то решения, касающиеся Украины, принимались за ее спиной. Это пока риск, но мы обязательно должны его преодолеть", - добавил Климкин.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.