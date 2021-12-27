https://ria.ru/20211227/klimkin-1765709747.html

Большой войны не будет? На Украине раскрыли настоящие цели Путина

Климкин усомнился в "большой войне" между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.12.2021

Большой войны не будет? На Украине раскрыли настоящие цели Путина

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" заявил о невозможности открытого военного конфликта между Москвой и Киевом. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:37

2021-12-27T18:37

2021-12-27T18:41

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" заявил о невозможности открытого военного конфликта между Москвой и Киевом."Кремль хочет поставить Запад и нас "на растяжку". Мол, мы начинаем военные действия. Но блицкриг, большая война невозможна. Даже Путин прекрасно понимает, что реальное большое военное вторжение связано для него с большими рисками", — приводит его слова телеканал.По мнению Климкина, "нападение на Украину" не входит в планы Кремля, так как Москва стремится заключить выгодные договоренности с Западом.В последнее время Киев и западные СМИ регулярно заявляют, что Россия готовит "нападение" на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с блоком. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.В свою очередь, Лавров указывал, что альянс наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также увеличилось число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создаст прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211227/uchet-1765678163.html

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765663834.html

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в мире, украина, владимир путин, нато, мид украины, павел климкин, россия