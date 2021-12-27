https://ria.ru/20211227/klichko-1765723809.html

"Встречаем Новый 2220 год"

Кличко приготовился отмечать приход 2220 года - РИА Новости, 27.12.2021

"Встречаем Новый 2220 год"

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. На видеозапись с конфузом обратило внимание издание "Страна". РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T20:00

2021-12-27T20:00

2021-12-27T23:08

новый год — 2022

в мире

украина

киев

виталий кличко

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_191:302:1749:1178_1920x0_80_0_0_ea04ff4f7e833548f2ebec31a9786eb4.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. На видеозапись с конфузом обратило внимание издание "Страна"."Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый, <…> две тысячи двести <…> год", — замялся политик.В комментарии к публикации журналисты пошутили, что теперь не могут понять, какой именно год настает.Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Кличко не впервые оказывается в комичных ситуациях. Так, мэр регулярно путает слова, его цитаты становятся вирусными в интернете. Одна из его наиболее ярких фраз: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

https://rsport.ria.ru/20200616/1573024883.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, виталий кличко, новый год