https://ria.ru/20211227/klichko-1765723809.html
"Встречаем Новый 2220 год"
Кличко приготовился отмечать приход 2220 года - РИА Новости, 27.12.2021
"Встречаем Новый 2220 год"
Мэр Киева Виталий Кличко оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. На видеозапись с конфузом обратило внимание издание "Страна". РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T20:00
2021-12-27T20:00
2021-12-27T23:08
новый год — 2022
в мире
украина
киев
виталий кличко
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_191:302:1749:1178_1920x0_80_0_0_ea04ff4f7e833548f2ebec31a9786eb4.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. На видеозапись с конфузом обратило внимание издание "Страна"."Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый, <…> две тысячи двести <…> год", — замялся политик.В комментарии к публикации журналисты пошутили, что теперь не могут понять, какой именно год настает.Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Кличко не впервые оказывается в комичных ситуациях. Так, мэр регулярно путает слова, его цитаты становятся вирусными в интернете. Одна из его наиболее ярких фраз: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
https://rsport.ria.ru/20200616/1573024883.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_0:159:2019:1674_1920x0_80_0_0_4d4edf0a3b565ca6434e89b75aa3ef7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, виталий кличко, новый год
20:00 27.12.2021 (обновлено: 23:08 27.12.2021)
Кличко приготовился отмечать приход 2220 года
Мэр Киева Кличко поздравил украинцев с наступающим 2220 годом
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко
оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. На видеозапись с конфузом обратило внимание издание "Страна"
.
"Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый, <…> две тысячи двести <…> год", — замялся политик.
В комментарии к публикации журналисты пошутили, что теперь не могут понять, какой именно год настает.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Кличко не впервые оказывается в комичных ситуациях. Так, мэр регулярно путает слова, его цитаты становятся вирусными в интернете. Одна из его наиболее ярких фраз: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".