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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211227/klichko-1765723809.html
"Встречаем Новый 2220 год"
Кличко приготовился отмечать приход 2220 года - РИА Новости, 27.12.2021
"Встречаем Новый 2220 год"
Мэр Киева Виталий Кличко оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. На видеозапись с конфузом обратило внимание издание "Страна". РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T20:00
2021-12-27T23:08
новый год — 2022
в мире
украина
киев
виталий кличко
новый год
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. На видеозапись с конфузом обратило внимание издание "Страна"."Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый, &lt;…&gt; две тысячи двести &lt;…&gt; год", — замялся политик.В комментарии к публикации журналисты пошутили, что теперь не могут понять, какой именно год настает.Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Кличко не впервые оказывается в комичных ситуациях. Так, мэр регулярно путает слова, его цитаты становятся вирусными в интернете. Одна из его наиболее ярких фраз: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
https://rsport.ria.ru/20200616/1573024883.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко, новый год
20:00 27.12.2021 (обновлено: 23:08 27.12.2021)
 
Кличко приготовился отмечать приход 2220 года

Мэр Киева Кличко поздравил украинцев с наступающим 2220 годом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. На видеозапись с конфузом обратило внимание издание "Страна".
"Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый, <…> две тысячи двести <…> год", — замялся политик.
В комментарии к публикации журналисты пошутили, что теперь не могут понять, какой именно год настает.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Кличко не впервые оказывается в комичных ситуациях. Так, мэр регулярно путает слова, его цитаты становятся вирусными в интернете. Одна из его наиболее ярких фраз: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.06.2020
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