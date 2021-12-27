https://ria.ru/20211227/khattab-1765603475.html

ФСБ задержала двух членов банды Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году

ФСБ задержала двух членов банды Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году - РИА Новости, 27.12.2021

ФСБ задержала двух членов банды Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году

Российские силовики задержали двоих членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:02

2021-12-27T10:02

2021-12-27T12:03

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские силовики задержали двоих членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году, сообщили РИА Новости в пресс-службах СК и ФСБ."Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева", — отметили в Следственном комитете. Как рассказали в ведомстве, эти люди в июле 1999 года вступили в банду.Операция по их задержанию проводилась 23 декабря. Как рассказали в ФСБ, бывшим боевикам предъявили обвинения по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК, рассказали в ФСБ. Максимальные наказания по этим статьям — 15-20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Отряд, по разным данным, насчитывал 400-1500 человек. Они беспрепятственно вошли в Ботлихский район республики и захватили ряд населенных пунктов. Впоследствии численность исламистов достигла десяти тысяч.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. Однако уже в сентябре те вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили более 280 человек убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны, — около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20211201/prigovor-1761661491.html

https://ria.ru/20210403/pamyatnik-1604099316.html

https://ria.ru/20211206/gimry-1762023948.html

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Задержания сотрудниками ФСБ участников бандформирований Задержаны еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году. 2021-12-27T10:02 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)