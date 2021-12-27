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ФСБ задержала двух членов банды Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году
ФСБ задержала двух членов банды Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году - РИА Новости, 27.12.2021
ФСБ задержала двух членов банды Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году
Российские силовики задержали двоих членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:02
2021-12-27T12:03
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские силовики задержали двоих членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году, сообщили РИА Новости в пресс-службах СК и ФСБ."Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева", — отметили в Следственном комитете. Как рассказали в ведомстве, эти люди в июле 1999 года вступили в банду.Операция по их задержанию проводилась 23 декабря. Как рассказали в ФСБ, бывшим боевикам предъявили обвинения по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК, рассказали в ФСБ. Максимальные наказания по этим статьям — 15-20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Отряд, по разным данным, насчитывал 400-1500 человек. Они беспрепятственно вошли в Ботлихский район республики и захватили ряд населенных пунктов. Впоследствии численность исламистов достигла десяти тысяч.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. Однако уже в сентябре те вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили более 280 человек убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны, — около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20211201/prigovor-1761661491.html
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60
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Задержания сотрудниками ФСБ участников бандформирований
Задержаны еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:02 27.12.2021 (обновлено: 12:03 27.12.2021)
 
ФСБ задержала двух членов банды Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году

ФСБ задержала двоих бандитов Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские силовики задержали двоих членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году, сообщили РИА Новости в пресс-службах СК и ФСБ.
"Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева", — отметили в Следственном комитете.
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Один из участников нападения на Дагестан в 1999 году получил 25 лет колонии
Как рассказали в ведомстве, эти люди в июле 1999 года вступили в банду.
Операция по их задержанию проводилась 23 декабря. Как рассказали в ФСБ, бывшим боевикам предъявили обвинения по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК, рассказали в ФСБ. Максимальные наказания по этим статьям — 15-20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
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Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Отряд, по разным данным, насчитывал 400-1500 человек. Они беспрепятственно вошли в Ботлихский район республики и захватили ряд населенных пунктов.
Впоследствии численность исламистов достигла десяти тысяч.
К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. Однако уже в сентябре те вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили более 280 человек убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны, — около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
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