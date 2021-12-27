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Биография Иоганна Кеплера

Биография Иоганна Кеплера - РИА Новости, 27.12.2021

Биография Иоганна Кеплера

Немецкий астроном, первооткрыватель законов движения планет Иоганн Кеплер (Johannes Kepler) родился 27 декабря 1571 года в городе Вайль-дер-Штадт в Германии. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T00:46

2021-12-27T00:46

2021-12-27T00:46

справки

германия

кеплер

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Немецкий астроном, первооткрыватель законов движения планет Иоганн Кеплер (Johannes Kepler) родился 27 декабря 1571 года в городе Вайль-дер-Штадт в Германии.В 1588 году окончил школу при монастыре Маульбронн, в 1593 году получил степень магистра богословия на теологическом факультете Тюбингенского университета.Благодаря математическим способностям в 1594 году был приглашен читать лекции по математике в университет Граца (Австрия), служил окружным математиком и календарщиком. В 1596 году вышла его первая работа "Тайна Вселенной" (Mysterium cosmographicum), в которой выступил приверженцем гелиоцентрической системы мира. Преследования католиков вынудили Кеплера покинуть Грац. В 1600 году он переехал в Прагу по приглашению датского астронома Тихо Браге, который был математиком при дворе императора Священной Римской империи Рудольфа II. В 1601 году после смерти Тихо Браге эту должность занял Кеплер.17 октября 1604 года Кеплер зафиксировал рождение сверхновой звезды SN 1604. Позднее ее назвали Сверхновой Кеплера. Еще при жизни Тихо Браге Кеплер предпринимал попытки математического описания закономерностей движения планеты Марс в рамках существовавших тогда теорий (Птолемея, Тихо Браге, Коперника). В результате долгих размышлений Кеплер пришел к эмпирическим законам движения планет (законы Кеплера). Согласно первым двум, планеты обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, в фокусе которых располагается светило; радиус-вектор каждой планеты заметает равные площади за равные промежутки времени. Эти результаты были опубликованы в книге "Новая астрономия" (Astronomia Nova, 1609), ставшей в один ряд с "О вращении небесных сфер" (De Revolutionibus) Николая Коперника и "Принципы" (Principia) Исаака Ньютона.В 1611 году Кеплер опубликовал книгу "Диоптрика" (Dioptrice), ставшую первым изложением оптики как науки. В том же году ученый предложил свою конструкцию телескопа. По ней в 1613 году ученым Кристофом Шейнером был сделан первый телескоп.После смерти Рудольфа II в 1612 году ученый обратился к новому императору за разрешением временно занять пост математика провинции Верхняя Австрия в Линце, где он провел следующие 15 лет. Главным достижением Кеплера в этот период стало открытие третьего закона движения планет: квадраты периодов обращения планет соотносятся как кубы больших полуосей их эллиптических орбит. Этот закон был сформулирован в сочинении "Гармония мира" (De Harmonice Mundi, 1619).В 1618-1621 годах ученый создал "Сокращение коперниковой астрономии" (Epitome Astronomiae Copernicanae). Работа собрала воедино все аргументы в пользу теории Коперника, Кеплер изложил теорию лунных и солнечных затмений и способы их предсказания, дал более точное значение расстояния от Земли до Солнца и др.В 1626 году гонения на протестантов вынудили Кеплера переехать в город Ульм, где он закончил работу над "Рудольфовыми таблицами" (Tabulae Rudolphinae), назваными в честь императора Рудольфа II и позволявшими вычислять положение планет в любой момент времени с высокой для той эпохи точностью.В 1628 году Кеплер стал придворным астрономом и астрологом у Альбрехта Валленштейна, главнокомандующего войсками Священной Римской империи.Важным этапом в науке было предсказание Кеплера о прохождении Венеры по диску Солнца в 1631 году. Работы Кеплера легли в основу небесной механики Исаака Ньютона и получили полное объяснение на основе закона всемирного тяготения.Также Кеплер подробно проанализировал симметрию снежинок. Математическую основу этой теории не удавалось доказать 400 лет. Первое сообщение о ее доказательстве появилось в 1998 году в работе математика Томаса Хейлса. Пионерские работы Кеплера в области симметрии позже нашли применение в кристаллографии и теории кодирования.15 ноября 1630 года Кеплер скончался в городе Регенсбурге. Кеплер оставил после себя 57 вычислительных таблиц, 27 печатных (частью многотомных) трудов, большое число рукописей (были изданы спустя почти 200 лет в 22-х томах).В честь Кеплера были названы кратеры на Луне и Марсе, астероид 1134 (Кеплер), Сверхновая звезда SN 1604, орбитальная обсерватория НАСА (телескоп Кеплера). Его имя носит университет в Линце (Австрия), Европейский грузовой космический корабль ATV-2, площадь и станция метро в Вене (Keplerplatz).Музей Кеплера расположен в городе Вайль-дер-Штадт (Германия), памятники Кеплеру установлены в Праге (Чехия) и Линце (Австрия). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, германия, кеплер