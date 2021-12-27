https://ria.ru/20211227/kamasutra-1765658377.html

Лавров назвал новый подход Евросоюза к России "политической камасутрой"

Лавров назвал новый подход Евросоюза к России "политической камасутрой" - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров назвал новый подход Евросоюза к России "политической камасутрой"

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подходы Евросоюза к развитию отношений с Россией напоминают ему политическую шизофрению и камасутру. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:53

2021-12-27T13:53

2021-12-27T16:55

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подходы Евросоюза к развитию отношений с Россией напоминают ему политическую шизофрению и камасутру.В интервью ютьюб-каналу Соловьев LIVE глава МИД рассказал, что предыдущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини разработала пять принципов для диалога с Москвой, в главном из которых речь шла о нормализации отношений с Россией, если она будет выполнять Минские соглашения по Донбассу."Но любой, кто читал минские договоренности, поймет, что это политическая шизофрения. Госпожа Могерини ушла, у нее истек срок, и назначен был господин Боррель", — отметил Лавров.Новый глава европейской дипломатии Боррель ранее возглавлял МИД Испании и был председателем Европарламента."Он приезжал, я его давно знаю. Он приезжал, сказал, что хочет новую политику в отношении России и которая все-таки будет конструктивной. Были на него нападки сильнейшие после его визита в Москву только потому, что мы объяснили, что мы думаем про Навального и все остальное, и про роль Германии, и в целом Европы в раздувании этой лжи, и в неспособности какие-то факты предъявить и ответить на элементарные вопросы, в том числе которые задала оппозиция в немецком парламенте", — сообщил глава МИД.Заняв пост верховного комиссара, Боррель совместно с Еврокомиссией минувшим летом подготовил новый доклад по отношениям с Россией, в котором предложил использовать другую стратегию, сочетающую три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для ЕС вопросам.По словам российского министра, "когда Жозеп Боррель закончил подготовку своей новой инициативы, в итоге Евросовет решил оставить все равно пять принципов Могерини, что Россия должна выполнить минские договоренности, и торжественно провозгласил новый подход: отпихивать, сдерживать и вовлекать"."Я вот просто представил себе хореографию всего этого. Ну это, извините, политическая камасутра", — заключил Лавров.ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" — общую стратегию в области обороны и безопасности. Программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы. Боррель обещает в январе 2022 года представить обновленный проект с учетом событий на Украине.

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https://ria.ru/20211224/evrosoyuz-1765215041.html

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