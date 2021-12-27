https://ria.ru/20211227/kaledina-1765704781.html

Главу Балтийской промышленной компании отправили под домашний арест

Главу Балтийской промышленной компании отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.12.2021

Главу Балтийской промышленной компании отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд отправил под домашний арест главу Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину, которую подозревают в хищении более 1 миллиона РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:57

2021-12-27T17:57

2021-12-27T18:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд отправил под домашний арест главу Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину, которую подозревают в хищении более 1 миллиона рублей при поставке оборудования, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дианы Калединой. Срок меры - 21.02.2022", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Ранее сообщалось, что следствие ходатайствовало об аресте Калединой. Ее задержали в Москве и доставили в Санкт-Петербург. Районный суд 24 декабря продлил срок задержания Калединой на 72 часа.Следствие полагает, что в 2016 году Каледина совместно с иными лицами из числа сотрудников и руководителей БПК с целью хищения денежных средств АО "НПП "Сигнал" организовала заключение договора по поставке фрезерного обрабатывающего центра российского производства стоимостью более 14,9 миллиона рублей. Договор был заключён при реализации инвестиционного проекта "Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий". По мнению следствия, Каледина с соучастниками осуществили поставку станка иностранного производства под видом отечественного путем нанесения соответствующей маркировки и изготовления необходимой документации. В результате чего было похищено более одного миллиона рублей.Газета "Коммерсант" называет Каледину предпринимательницей, стоявшей у истоков возрождения отечественного станкостроения. Издание также указывало, что купленный вместо российского станок – производства Китая."Балтийская промышленная компания" занимается разработкой и реализацией решений для оснащения предприятий металлообрабатывающим оборудованием, в частности металлообрабатывающих станков на территории России под торговой маркой F.O.R.T. Также занимается импортом зарубежного оборудования.

https://ria.ru/20211223/natarov-1765117594.html

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санкт-петербург, происшествия, мошенничество, россия