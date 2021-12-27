Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/kaledina-1765704781.html
Главу Балтийской промышленной компании отправили под домашний арест
Главу Балтийской промышленной компании отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.12.2021
Главу Балтийской промышленной компании отправили под домашний арест
Октябрьский районный суд отправил под домашний арест главу Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину, которую подозревают в хищении более 1 миллиона РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:57
2021-12-27T18:17
санкт-петербург
происшествия
мошенничество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд отправил под домашний арест главу Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину, которую подозревают в хищении более 1 миллиона рублей при поставке оборудования, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дианы Калединой. Срок меры - 21.02.2022", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Ранее сообщалось, что следствие ходатайствовало об аресте Калединой. Ее задержали в Москве и доставили в Санкт-Петербург. Районный суд 24 декабря продлил срок задержания Калединой на 72 часа.Следствие полагает, что в 2016 году Каледина совместно с иными лицами из числа сотрудников и руководителей БПК с целью хищения денежных средств АО "НПП "Сигнал" организовала заключение договора по поставке фрезерного обрабатывающего центра российского производства стоимостью более 14,9 миллиона рублей. Договор был заключён при реализации инвестиционного проекта "Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий". По мнению следствия, Каледина с соучастниками осуществили поставку станка иностранного производства под видом отечественного путем нанесения соответствующей маркировки и изготовления необходимой документации. В результате чего было похищено более одного миллиона рублей.Газета "Коммерсант" называет Каледину предпринимательницей, стоявшей у истоков возрождения отечественного станкостроения. Издание также указывало, что купленный вместо российского станок – производства Китая."Балтийская промышленная компания" занимается разработкой и реализацией решений для оснащения предприятий металлообрабатывающим оборудованием, в частности металлообрабатывающих станков на территории России под торговой маркой F.O.R.T. Также занимается импортом зарубежного оборудования.
https://ria.ru/20211223/natarov-1765117594.html
https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1763001762.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, происшествия, мошенничество, россия
17:57 27.12.2021 (обновлено: 18:17 27.12.2021)
 
Главу Балтийской промышленной компании отправили под домашний арест

Суд в Петербурге отправил главу БПК Каледину под домашний арест по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд отправил под домашний арест главу Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину, которую подозревают в хищении более 1 миллиона рублей при поставке оборудования, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дианы Калединой. Срок меры - 21.02.2022", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 14:36
Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали
Ранее сообщалось, что следствие ходатайствовало об аресте Калединой. Ее задержали в Москве и доставили в Санкт-Петербург. Районный суд 24 декабря продлил срок задержания Калединой на 72 часа.
Следствие полагает, что в 2016 году Каледина совместно с иными лицами из числа сотрудников и руководителей БПК с целью хищения денежных средств АО "НПП "Сигнал" организовала заключение договора по поставке фрезерного обрабатывающего центра российского производства стоимостью более 14,9 миллиона рублей. Договор был заключён при реализации инвестиционного проекта "Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий". По мнению следствия, Каледина с соучастниками осуществили поставку станка иностранного производства под видом отечественного путем нанесения соответствующей маркировки и изготовления необходимой документации. В результате чего было похищено более одного миллиона рублей.
Газета "Коммерсант" называет Каледину предпринимательницей, стоявшей у истоков возрождения отечественного станкостроения. Издание также указывало, что купленный вместо российского станок – производства Китая.
"Балтийская промышленная компания" занимается разработкой и реализацией решений для оснащения предприятий металлообрабатывающим оборудованием, в частности металлообрабатывающих станков на территории России под торговой маркой F.O.R.T. Также занимается импортом зарубежного оборудования.
Ирина Дадаш
9 декабря, 18:14
СК обвинил экс-главу Белореченского суда Кубани в мошенничестве
 
Санкт-ПетербургПроисшествияМошенничествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
21:47Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом
Лента новостейМолния
РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом