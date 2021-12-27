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Захарова назвала иск ЕС к России в ВТО "садомазохизмом"
Захарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к России - РИА Новости, 27.12.2021
Захарова назвала иск ЕС к России в ВТО "садомазохизмом"
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя обращение ЕС в ВТО с иском к России, написала в Telegram, что теперь известна сумма, в которую... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T00:38
2021-12-27T01:42
в мире
сша
москва
джо байден
евросоюз
гарвардский университет
мария захарова
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя обращение ЕС в ВТО с иском к России, написала в Telegram, что теперь известна сумма, в которую Евросоюз "оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит".Она напомнила, что "Европейский союз обратился в ВТО с иском к России на 290 миллиардов евро за "дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения". В пресс-службе Минэкономразвития ранее сообщили, что Россия планирует защищать правила своих закупок в рамках действующих во Всемирной торговой организации процедур. При этом в министерстве отметили, что в 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный Евросоюзу ущерб.Однако Бараку Обаме, бывшему на тот момент президентом США, "пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя", подчеркнула она."Страны Евросоюза согласились на это только под сильным давлением Вашингтона, и это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон, подчеркнул Джо Байден, отметив, что именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться", — продолжила Захарова.Она заключила, что американский лидер не добавил, "сколько Брюссель за это заплатит".Во второй половине июля Еврокомиссия от имени ЕС инициировала разбирательство против России в рамках ВТО. Претензии касаются мер, которые, по мнению ЕК, ограничивают или запрещают европейским компаниям продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и организациям через систему госзакупок.В начале недели торговый источник в Женеве сообщил журналистам, что орган ВТО по разрешению споров удовлетворил запрос ЕС о формировании панели арбитров для рассмотрения спора с Россией.Кроме того, как стало известно на этой неделе, американские власти также увидели в программе импортозамещения и создании преференций для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. Как заявили в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай, там намерены работать над ответными мерами.
https://ria.ru/20211224/energetika-1765234214.html
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в мире, сша, москва, джо байден, евросоюз, гарвардский университет, мария захарова, россия
00:38 27.12.2021 (обновлено: 01:42 27.12.2021)
 
Захарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к России

Представитель МИД Захарова об иске ЕС: понятно, как они оценивают глупость своих элит

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя обращение ЕС в ВТО с иском к России, написала в Telegram, что теперь известна сумма, в которую Евросоюз "оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит".
Она напомнила, что "Европейский союз обратился в ВТО с иском к России на 290 миллиардов евро за "дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения". В пресс-службе Минэкономразвития ранее сообщили, что Россия планирует защищать правила своих закупок в рамках действующих во Всемирной торговой организации процедур. При этом в министерстве отметили, что в 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный Евросоюзу ущерб.

""Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" — садомазохистски. Несамостоятельность, потому что Джо Байден, тогда вице-президент США, выступая в 2014 году в Гарвардском университете, рассказал, что страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине, более того, они и не хотели их вводить, но Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя", — отметила Захарова.

Однако Бараку Обаме, бывшему на тот момент президентом США, "пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя", подчеркнула она.
"Страны Евросоюза согласились на это только под сильным давлением Вашингтона, и это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон, подчеркнул Джо Байден, отметив, что именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться", — продолжила Захарова.
Она заключила, что американский лидер не добавил, "сколько Брюссель за это заплатит".
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Во второй половине июля Еврокомиссия от имени ЕС инициировала разбирательство против России в рамках ВТО. Претензии касаются мер, которые, по мнению ЕК, ограничивают или запрещают европейским компаниям продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и организациям через систему госзакупок.
В начале недели торговый источник в Женеве сообщил журналистам, что орган ВТО по разрешению споров удовлетворил запрос ЕС о формировании панели арбитров для рассмотрения спора с Россией.
Кроме того, как стало известно на этой неделе, американские власти также увидели в программе импортозамещения и создании преференций для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. Как заявили в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай, там намерены работать над ответными мерами.
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