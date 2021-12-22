https://ria.ru/20211222/importozameschenie-1764826993.html

США раскритиковали Россию за импортозамещение

США раскритиковали Россию за импортозамещение - РИА Новости, 22.12.2021

США раскритиковали Россию за импортозамещение

Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T00:48

2021-12-22T00:48

2021-12-22T04:58

экономика

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всемирная торговая организация (вто)

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и намерены работать над ответными мерами по линии этой организации, заявил офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай.Ведомство раскритиковало Россию в ежегодном докладе о соблюдении Москвой обязательств перед ВТО, обвинив ее также в расширении государственного контроля над экономикой.Чиновница предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать "с партнерами-единомышленниками" и задействует инструменты ВТО для "привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе".Основные претензии США связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет "не обоснованные научно" импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.Отношения Москвы и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20211221/sanktsii-1764758794.html

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экономика, в мире, сша, всемирная торговая организация (вто), россия