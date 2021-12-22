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США раскритиковали Россию за импортозамещение
США раскритиковали Россию за импортозамещение - РИА Новости, 22.12.2021
США раскритиковали Россию за импортозамещение
Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T00:48
2021-12-22T04:58
экономика
в мире
сша
всемирная торговая организация (вто)
россия
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и намерены работать над ответными мерами по линии этой организации, заявил офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай.Ведомство раскритиковало Россию в ежегодном докладе о соблюдении Москвой обязательств перед ВТО, обвинив ее также в расширении государственного контроля над экономикой.Чиновница предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать "с партнерами-единомышленниками" и задействует инструменты ВТО для "привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе".Основные претензии США связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет "не обоснованные научно" импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.Отношения Москвы и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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экономика, в мире, сша, всемирная торговая организация (вто), россия
00:48 22.12.2021 (обновлено: 04:58 22.12.2021)
 
США раскритиковали Россию за импортозамещение

Торгпред США Тай назвала проводимое Россией импортозамещение нарушением норм ВТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыставка "Импортозамещение"
Выставка Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и намерены работать над ответными мерами по линии этой организации, заявил офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай.
Ведомство раскритиковало Россию в ежегодном докладе о соблюдении Москвой обязательств перед ВТО, обвинив ее также в расширении государственного контроля над экономикой.

"Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция. Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции", — заявила Тай.

Чиновница предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать "с партнерами-единомышленниками" и задействует инструменты ВТО для "привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе".
Основные претензии США связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет "не обоснованные научно" импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Отношения Москвы и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 16:09
В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против России
 
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