https://ria.ru/20211227/iphone-1765622349.html

В iPhone 14 Pro исчезнет особенность, которая раздражает пользователей

В iPhone 14 Pro исчезнет особенность, которая раздражает пользователей - РИА Новости, 27.12.2021

В iPhone 14 Pro исчезнет особенность, которая раздражает пользователей

Apple в новом поколении iPhone может отказаться от экранного выреза для системы Face ID. Высококачественные рендеры опубликовал портал Appleinsider. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:39

2021-12-27T11:39

2021-12-27T11:39

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Apple в новом поколении iPhone может отказаться от экранного выреза для системы Face ID. Высококачественные рендеры опубликовал портал Appleinsider.Визуализация iPhone 14 Pro создана на основе инсайдерской информации. Об исчезновении "челки" в будущем iPhone сообщил аналитик Минг-Чи Куо. У смартфона будет врезанный в экран глазок фронтальной камеры, как это часто делают производители трубок с Android.Apple переместит систему биометрической безопасности Face ID под экран — ожидается, что компоненты будут незаметны пользователю. Правда, новое решение может стать эксклюзивом для дорогостоящих Pro-версий.Следующее поколение iPhone будет представлено осенью 2022 года. Из модельного ряда iPhone 14 могут исключить компактную модель mini.

https://ria.ru/20211220/apple-1764561197.html

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