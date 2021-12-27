https://ria.ru/20211227/infektsii-1765677020.html

Россия и Узбекистан прорабатывают соглашение по борьбе с инфекциями

Россия и Узбекистан прорабатывают соглашение по борьбе с инфекциями - РИА Новости, 27.12.2021

Россия и Узбекистан прорабатывают соглашение по борьбе с инфекциями

Власти России и Узбекистана прорабатывают межправительственное соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия, заявил... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:38

2021-12-27T15:38

2021-12-27T15:38

распространение коронавируса

общество

узбекистан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 27 дек – РИА Новости. Власти России и Узбекистана прорабатывают межправительственное соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия, заявил журналистам в понедельник посол РФ в республике Олег Мальгинов.Посол отметил, что в период пандемии коронавируса особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере здравоохранения и обеспечения биобезопасности. Мальгинов сообщил, что по линии Роспотребнадзора в 2022 году намечен ряд совместных проектов по изучению вариаций штаммов коронавируса, циркулирующих на территории Узбекистана, а также особенностей формирования коллективного иммунитета.Дипломат напомнил, что бригады российских врачей в 2021 году продолжали оказывать коллегам из Узбекистана помощь в лечении пациентов с COVID-19.Ранее Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана сообщала, что привлекла специалистов Роспотребнадзора для создания биолаборатории с третьим классом безопасности (стандарт BSL-3). В конце ноября в ходе визита в Узбекистан главы Роспотребнадзора Анны Поповой стороны договорились о расширении обмена опытом и проведении совместного анализа данных, полученных в ходе изучения генома коронавируса.

https://ria.ru/20211210/sputnik-1763195440.html

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общество, узбекистан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19