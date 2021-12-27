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Россия и Узбекистан прорабатывают соглашение по борьбе с инфекциями
Россия и Узбекистан прорабатывают соглашение по борьбе с инфекциями - РИА Новости, 27.12.2021
Россия и Узбекистан прорабатывают соглашение по борьбе с инфекциями
Власти России и Узбекистана прорабатывают межправительственное соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия, заявил... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:38
2021-12-27T15:38
распространение коронавируса
общество
узбекистан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 27 дек – РИА Новости. Власти России и Узбекистана прорабатывают межправительственное соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия, заявил журналистам в понедельник посол РФ в республике Олег Мальгинов.Посол отметил, что в период пандемии коронавируса особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере здравоохранения и обеспечения биобезопасности. Мальгинов сообщил, что по линии Роспотребнадзора в 2022 году намечен ряд совместных проектов по изучению вариаций штаммов коронавируса, циркулирующих на территории Узбекистана, а также особенностей формирования коллективного иммунитета.Дипломат напомнил, что бригады российских врачей в 2021 году продолжали оказывать коллегам из Узбекистана помощь в лечении пациентов с COVID-19.Ранее Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана сообщала, что привлекла специалистов Роспотребнадзора для создания биолаборатории с третьим классом безопасности (стандарт BSL-3). В конце ноября в ходе визита в Узбекистан главы Роспотребнадзора Анны Поповой стороны договорились о расширении обмена опытом и проведении совместного анализа данных, полученных в ходе изучения генома коронавируса.
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общество, узбекистан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19
15:38 27.12.2021
 
Россия и Узбекистан прорабатывают соглашение по борьбе с инфекциями

Россия и Узбекистан прорабатывают соглашение по борьбе со вспышками инфекций

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТАШКЕНТ, 27 дек – РИА Новости. Власти России и Узбекистана прорабатывают межправительственное соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия, заявил журналистам в понедельник посол РФ в республике Олег Мальгинов.
"Прорабатывается возможность заключения межправсоглашения по сотрудничеству в области санитарно-эпидемиологического благополучия и реагированию на вспышки инфекционных заболеваний", - сказал Мальгинов на пресс-конференции в дипмиссии.
Посол отметил, что в период пандемии коронавируса особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере здравоохранения и обеспечения биобезопасности. Мальгинов сообщил, что по линии Роспотребнадзора в 2022 году намечен ряд совместных проектов по изучению вариаций штаммов коронавируса, циркулирующих на территории Узбекистана, а также особенностей формирования коллективного иммунитета.
Дипломат напомнил, что бригады российских врачей в 2021 году продолжали оказывать коллегам из Узбекистана помощь в лечении пациентов с COVID-19.
Ранее Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана сообщала, что привлекла специалистов Роспотребнадзора для создания биолаборатории с третьим классом безопасности (стандарт BSL-3). В конце ноября в ходе визита в Узбекистан главы Роспотребнадзора Анны Поповой стороны договорились о расширении обмена опытом и проведении совместного анализа данных, полученных в ходе изучения генома коронавируса.
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