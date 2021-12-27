https://ria.ru/20211227/importozameschenie-1765625298.html

Матвиенко прокомментировала требования ЕС к России из-за импортозамещения

Матвиенко прокомментировала требования ЕС к России из-за импортозамещения - РИА Новости, 27.12.2021

Матвиенко прокомментировала требования ЕС к России из-за импортозамещения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспредельным цинизмом планы ЕС требовать от России компенсацию за импортозамещение. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:50

2021-12-27T11:50

2021-12-27T12:26

в мире

евросоюз

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспредельным цинизмом планы ЕС требовать от России компенсацию за импортозамещение."Беспредельно циничная политика. Сначала Евросоюз ввел санкции против России. И что они ожидали? Что мы просто будем с этим мириться?" - заявила Матвиенко на пресс-конференции.Она отметила, что Россия не стала сидеть сложа руки и начала импортозамещение тех товаров, которые перестали поступать на рынок из-за санкций, приняла меры, чтобы не "обескровить свою экономику"."Естественно, программа импортозамещения в сельском хозяйстве сыграла очень положительную роль, ключевую роль. ... Мы предоставили свой рынок для своих производителей продуктов питания, и тем самым это влияет позитивно на рост экономики и на самообеспеченность, мы защищены от того, что завтра ещё, по надуманным каким-то причинам кто-то примет какие-то санкции", - сказала спикер.Прежде чем принимать политически необоснованные решения по незаконным односторонним санкциям, Западу нужно было подумать о последствиях, подчеркнула она."Мы вовремя отреагировали и начали не только продукты питания, но и целый ряд изделий для промышленности сами производить. В итоге они (представители ЕС – ред.) понесли большие потери", - отметила Матвиенко.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что ВТО не будет рассматривать обращение ЕС по импортозамещению в России."Никакой ВТО, я уверена, ничего подобного рассматривать не будет, ВТО никаких санкций не имеет права накладывать ни на кого", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.ЕС не просчитал последствия своего необдуманного решения ввести незаконные односторонние санкции, теперь они сами от этого пострадали, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Они должны были прежде чем принимать такие политические необоснованные решения - вводить незаконные односторонние санкции, сначала посчитать последствия. Мы-то посчитали, и мы вовремя отреагировали и начали не только продукты питания, но и целый ряд изделий для промышленности сами производить. В итоге они понесли большие потери, и сейчас они закричали "караул", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.Россия продолжит развивать у себя импортозамещение для стабильного состояния экономики, заявила в понедельник спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы будем уверенно продолжать развивать свое импортообеспечение, обеспечивать стабильное развитие экономики", - сказала она на пресс-конференции.

https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765560569.html

https://ria.ru/20211226/es-1765535500.html

https://ria.ru/20211226/ulyanov-1765563984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия