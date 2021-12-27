https://ria.ru/20211227/importozameschenie-1765625298.html
Матвиенко прокомментировала требования ЕС к России из-за импортозамещения
Матвиенко прокомментировала требования ЕС к России из-за импортозамещения - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко прокомментировала требования ЕС к России из-за импортозамещения
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспредельным цинизмом планы ЕС требовать от России компенсацию за импортозамещение. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:50
2021-12-27T11:50
2021-12-27T12:26
в мире
евросоюз
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспредельным цинизмом планы ЕС требовать от России компенсацию за импортозамещение."Беспредельно циничная политика. Сначала Евросоюз ввел санкции против России. И что они ожидали? Что мы просто будем с этим мириться?" - заявила Матвиенко на пресс-конференции.Она отметила, что Россия не стала сидеть сложа руки и начала импортозамещение тех товаров, которые перестали поступать на рынок из-за санкций, приняла меры, чтобы не "обескровить свою экономику"."Естественно, программа импортозамещения в сельском хозяйстве сыграла очень положительную роль, ключевую роль. ... Мы предоставили свой рынок для своих производителей продуктов питания, и тем самым это влияет позитивно на рост экономики и на самообеспеченность, мы защищены от того, что завтра ещё, по надуманным каким-то причинам кто-то примет какие-то санкции", - сказала спикер.Прежде чем принимать политически необоснованные решения по незаконным односторонним санкциям, Западу нужно было подумать о последствиях, подчеркнула она."Мы вовремя отреагировали и начали не только продукты питания, но и целый ряд изделий для промышленности сами производить. В итоге они (представители ЕС – ред.) понесли большие потери", - отметила Матвиенко.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что ВТО не будет рассматривать обращение ЕС по импортозамещению в России."Никакой ВТО, я уверена, ничего подобного рассматривать не будет, ВТО никаких санкций не имеет права накладывать ни на кого", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.ЕС не просчитал последствия своего необдуманного решения ввести незаконные односторонние санкции, теперь они сами от этого пострадали, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Они должны были прежде чем принимать такие политические необоснованные решения - вводить незаконные односторонние санкции, сначала посчитать последствия. Мы-то посчитали, и мы вовремя отреагировали и начали не только продукты питания, но и целый ряд изделий для промышленности сами производить. В итоге они понесли большие потери, и сейчас они закричали "караул", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.Россия продолжит развивать у себя импортозамещение для стабильного состояния экономики, заявила в понедельник спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы будем уверенно продолжать развивать свое импортообеспечение, обеспечивать стабильное развитие экономики", - сказала она на пресс-конференции.
https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765560569.html
https://ria.ru/20211226/es-1765535500.html
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в мире, евросоюз, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
11:50 27.12.2021 (обновлено: 12:26 27.12.2021)
Матвиенко прокомментировала требования ЕС к России из-за импортозамещения
Спикер Совфеда Матвиенко назвала требования ЕС к России из-за импортозамещения цинизмом
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспредельным цинизмом планы ЕС требовать от России компенсацию за импортозамещение.
"Беспредельно циничная политика. Сначала Евросоюз ввел санкции против России. И что они ожидали? Что мы просто будем с этим мириться?" - заявила Матвиенко на пресс-конференции.
Она отметила, что Россия не стала сидеть сложа руки и начала импортозамещение тех товаров, которые перестали поступать на рынок из-за санкций, приняла меры, чтобы не "обескровить свою экономику".
"Естественно, программа импортозамещения в сельском хозяйстве сыграла очень положительную роль, ключевую роль. ... Мы предоставили свой рынок для своих производителей продуктов питания, и тем самым это влияет позитивно на рост экономики и на самообеспеченность, мы защищены от того, что завтра ещё, по надуманным каким-то причинам кто-то примет какие-то санкции", - сказала спикер.
Прежде чем принимать политически необоснованные решения по незаконным односторонним санкциям, Западу нужно было подумать о последствиях, подчеркнула она.
"Мы вовремя отреагировали и начали не только продукты питания, но и целый ряд изделий для промышленности сами производить. В итоге они (представители ЕС – ред.) понесли большие потери", - отметила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что ВТО не будет рассматривать обращение ЕС по импортозамещению в России.
"Никакой ВТО, я уверена, ничего подобного рассматривать не будет, ВТО никаких санкций не имеет права накладывать ни на кого", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
ЕС не просчитал последствия своего необдуманного решения ввести незаконные односторонние санкции, теперь они сами от этого пострадали, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.
"Они должны были прежде чем принимать такие политические необоснованные решения - вводить незаконные односторонние санкции, сначала посчитать последствия. Мы-то посчитали, и мы вовремя отреагировали и начали не только продукты питания, но и целый ряд изделий для промышленности сами производить. В итоге они понесли большие потери, и сейчас они закричали "караул", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
Россия
продолжит развивать у себя импортозамещение для стабильного состояния экономики, заявила в понедельник спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы будем уверенно продолжать развивать свое импортообеспечение, обеспечивать стабильное развитие экономики", - сказала она на пресс-конференции.