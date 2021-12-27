https://ria.ru/20211227/gusev-1765693018.html

Зампред новгородского правительства Гусев уволился после выходки в пабе

Зампред новгородского правительства Гусев уволился после выходки в пабе - РИА Новости, 27.12.2021

Зампред новгородского правительства Гусев уволился после выходки в пабе

Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев уволился по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы администрации... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:04

2021-12-27T17:04

2021-12-27T17:04

политика

новгородская область

новгородский государственный музей-заповедник

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев уволился по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы администрации региона Николай Шестаков."Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев написал заявление об уходе по собственному желанию с 27 декабря. Оно подписано", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.По оценке Шестакова, чиновник "принял верное решение".Ранее сотрудник Новгородского государственного музея-заповедника Владимир Варнаев сообщал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о выходке Гусева в пабе, где проходят исторические лекции "Новгородские вечера". По его словам, "безобразно пьяный" чиновник, в частности, позволил себе нецензурные выражения и помешал проведению очередной лекции. Позднее Варнаев сообщил, что удалил свой пост на эту тему, поскольку Гусев "извинился искренне".

https://ria.ru/20210219/deputat-1598153173.html

новгородская область

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политика, новгородская область, новгородский государственный музей-заповедник