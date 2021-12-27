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Зампред новгородского правительства Гусев уволился после выходки в пабе
Зампред новгородского правительства Гусев уволился после выходки в пабе - РИА Новости, 27.12.2021
Зампред новгородского правительства Гусев уволился после выходки в пабе
Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев уволился по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы администрации... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:04
2021-12-27T17:04
политика
новгородская область
новгородский государственный музей-заповедник
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев уволился по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы администрации региона Николай Шестаков."Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев написал заявление об уходе по собственному желанию с 27 декабря. Оно подписано", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.По оценке Шестакова, чиновник "принял верное решение".Ранее сотрудник Новгородского государственного музея-заповедника Владимир Варнаев сообщал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о выходке Гусева в пабе, где проходят исторические лекции "Новгородские вечера". По его словам, "безобразно пьяный" чиновник, в частности, позволил себе нецензурные выражения и помешал проведению очередной лекции. Позднее Варнаев сообщил, что удалил свой пост на эту тему, поскольку Гусев "извинился искренне".
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политика, новгородская область, новгородский государственный музей-заповедник
17:04 27.12.2021
 
Зампред новгородского правительства Гусев уволился после выходки в пабе

Зампред новгородского правительства Гусев уволился после скандальной выходки в пабе

© Фото : Пресс-центр Правительства Новгородской областиЗаместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев
Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : Пресс-центр Правительства Новгородской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев уволился по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы администрации региона Николай Шестаков.
"Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев написал заявление об уходе по собственному желанию с 27 декабря. Оно подписано", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.
По оценке Шестакова, чиновник "принял верное решение".
"Любая должность в Новгородском правительстве, тем более должность заместителя председателя правительства региона, это не привилегия, а большая ответственность перед людьми. Даже в нерабочее время", - добавил он.
Ранее сотрудник Новгородского государственного музея-заповедника Владимир Варнаев сообщал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о выходке Гусева в пабе, где проходят исторические лекции "Новгородские вечера". По его словам, "безобразно пьяный" чиновник, в частности, позволил себе нецензурные выражения и помешал проведению очередной лекции. Позднее Варнаев сообщил, что удалил свой пост на эту тему, поскольку Гусев "извинился искренне".
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