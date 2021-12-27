https://ria.ru/20211227/gosduma-1765595875.html

В Госдуме предложили распространить "Пушкинскую карту" на всех россиян

В Госдуме предложили распространить "Пушкинскую карту" на всех россиян - РИА Новости, 27.12.2021

В Госдуме предложили распространить "Пушкинскую карту" на всех россиян

Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов предлагает распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян, особенно в период пандемии. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:07

2021-12-27T09:07

2021-12-27T09:23

общество

госдума рф

виталий милонов

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов предлагает распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян, особенно в период пандемии."То есть, сделать так, чтобы люди имели некий ваучер на то, чтобы пойти в пандемию и посетить музеи", - добавил депутат."Пушкинская карта" представляет собой разработанную для молодежи специальную банковскую карту, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Программа стартовала 1 сентября 2021 года. Стать ее участниками могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет.

https://ria.ru/20211213/karty-1763498901.html

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общество, госдума рф, виталий милонов