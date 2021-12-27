https://ria.ru/20211227/gosduma-1765595875.html
В Госдуме предложили распространить "Пушкинскую карту" на всех россиян
В Госдуме предложили распространить "Пушкинскую карту" на всех россиян - РИА Новости, 27.12.2021
В Госдуме предложили распространить "Пушкинскую карту" на всех россиян
Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов предлагает распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян, особенно в период пандемии. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:07
2021-12-27T09:07
2021-12-27T09:23
общество
госдума рф
виталий милонов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов предлагает распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян, особенно в период пандемии."То есть, сделать так, чтобы люди имели некий ваучер на то, чтобы пойти в пандемию и посетить музеи", - добавил депутат."Пушкинская карта" представляет собой разработанную для молодежи специальную банковскую карту, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Программа стартовала 1 сентября 2021 года. Стать ее участниками могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет.
https://ria.ru/20211213/karty-1763498901.html
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общество, госдума рф, виталий милонов
09:07 27.12.2021 (обновлено: 09:23 27.12.2021)
В Госдуме предложили распространить "Пушкинскую карту" на всех россиян
Депутат Милонов предложили распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян