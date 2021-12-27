https://ria.ru/20211227/gaz-1765617178.html

На Украине раскрыли газовый сговор

На Украине раскрыли газовый сговор - РИА Новости, 27.12.2021

На Украине раскрыли газовый сговор

Украинцев долгое время обманывают, говоря о поставках газа из Европы, который на самом деле поступает из России, заявила лидер оппозиционной партии... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:23

2021-12-27T11:23

2021-12-27T14:02

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европа

юлия тимошенко

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинцев долгое время обманывают, говоря о поставках газа из Европы, который на самом деле поступает из России, заявила лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "НАШ".По словам политика, европейские страны не обладают необходимыми для обеспечения украинского государства объемами топлива."Они (киевские власти. — Прим. ред.) сделали в Европе посредника, который выкачивал достаточно большой объем денег, а по сути откатов с поставок российского газа от 70 до 100 долларов за каждые тысячу кубометров газа", — пояснила она.Тимошенко считает, что для имитации прокачки топлива из Европы построили специальную трубопроводную перемычку, через которую оно ходило по кругу, а затем его регистрировали на таможне.Депутат призвала привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к сговору. "С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?" — задается вопросом бывший кандидат в президенты Украины.Украина с 2015 года не приобретает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С осени 2020 года Киев полностью перешел на поставки топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории страны. При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт из России поставил бы под угрозу суверенитет государства.

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765485220.html

https://ria.ru/20211223/gaz-1765208124.html

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в мире, украина, европа, юлия тимошенко, россия