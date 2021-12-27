Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/gaz-1765617178.html
На Украине раскрыли газовый сговор
На Украине раскрыли газовый сговор - РИА Новости, 27.12.2021
На Украине раскрыли газовый сговор
Украинцев долгое время обманывают, говоря о поставках газа из Европы, который на самом деле поступает из России, заявила лидер оппозиционной партии... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:23
2021-12-27T14:02
в мире
украина
европа
юлия тимошенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155480/29/1554802922_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_a4ed39d023baf57423735f971bdf739e.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинцев долгое время обманывают, говоря о поставках газа из Европы, который на самом деле поступает из России, заявила лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "НАШ".По словам политика, европейские страны не обладают необходимыми для обеспечения украинского государства объемами топлива."Они (киевские власти. — Прим. ред.) сделали в Европе посредника, который выкачивал достаточно большой объем денег, а по сути откатов с поставок российского газа от 70 до 100 долларов за каждые тысячу кубометров газа", — пояснила она.Тимошенко считает, что для имитации прокачки топлива из Европы построили специальную трубопроводную перемычку, через которую оно ходило по кругу, а затем его регистрировали на таможне.Депутат призвала привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к сговору. "С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?" — задается вопросом бывший кандидат в президенты Украины.Украина с 2015 года не приобретает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С осени 2020 года Киев полностью перешел на поставки топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории страны. При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт из России поставил бы под угрозу суверенитет государства.
https://ria.ru/20211226/ukraina-1765485220.html
https://ria.ru/20211223/gaz-1765208124.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155480/29/1554802922_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c1f9588ceb4b1e23ab95ce7c0b0e6333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, юлия тимошенко, россия
11:23 27.12.2021 (обновлено: 14:02 27.12.2021)
 
На Украине раскрыли газовый сговор

Депутат Тимошенко: с 2014 года Украина экспортирует газ не из Европы, а из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинцев долгое время обманывают, говоря о поставках газа из Европы, который на самом деле поступает из России, заявила лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "НАШ".
По словам политика, европейские страны не обладают необходимыми для обеспечения украинского государства объемами топлива.
"Они (киевские власти. — Прим. ред.) сделали в Европе посредника, который выкачивал достаточно большой объем денег, а по сути откатов с поставок российского газа от 70 до 100 долларов за каждые тысячу кубометров газа", — пояснила она.
Тимошенко считает, что для имитации прокачки топлива из Европы построили специальную трубопроводную перемычку, через которую оно ходило по кругу, а затем его регистрировали на таможне.
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
Вчера, 08:00
Россия подставляет плечо украинской экономике
Депутат призвала привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к сговору.
"С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?" — задается вопросом бывший кандидат в президенты Украины.
Украина с 2015 года не приобретает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С осени 2020 года Киев полностью перешел на поставки топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории страны. При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт из России поставил бы под угрозу суверенитет государства.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 18:35
Украина намерена резко сократить потребление газа
 
В миреУкраинаЕвропаЮлия ТимошенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
21:47Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом
Лента новостейМолния
РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом