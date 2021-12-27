11:23 27.12.2021 (обновлено: 14:02 27.12.2021)
На Украине раскрыли газовый сговор
Депутат Тимошенко: с 2014 года Украина экспортирует газ не из Европы, а из России
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинцев долгое время обманывают, говоря о поставках газа из Европы, который на самом деле поступает из России, заявила лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "НАШ".
По словам политика, европейские страны не обладают необходимыми для обеспечения украинского государства объемами топлива.
"Они (киевские власти. — Прим. ред.) сделали в Европе посредника, который выкачивал достаточно большой объем денег, а по сути откатов с поставок российского газа от 70 до 100 долларов за каждые тысячу кубометров газа", — пояснила она.
Тимошенко считает, что для имитации прокачки топлива из Европы построили специальную трубопроводную перемычку, через которую оно ходило по кругу, а затем его регистрировали на таможне.
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Депутат призвала привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к сговору.
"С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?" — задается вопросом бывший кандидат в президенты Украины.
Украина с 2015 года не приобретает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С осени 2020 года Киев полностью перешел на поставки топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории страны. При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт из России поставил бы под угрозу суверенитет государства.
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