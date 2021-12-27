https://ria.ru/20211227/gaz-1765613152.html

Украина могла купить газ в десять раз дешевле, чем сейчас, заявил Порошенко

Украина могла купить газ в десять раз дешевле, чем сейчас, заявил Порошенко - РИА Новости, 27.12.2021

Украина могла купить газ в десять раз дешевле, чем сейчас, заявил Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что "Нафтогаз" упустил возможность закупить газ в десять раз дешевле, чем теперь. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:58

2021-12-27T10:58

2021-12-27T19:39

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петр порошенко

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что "Нафтогаз" упустил возможность закупить газ в десять раз дешевле, чем теперь."Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. В начале этой зимы у "Нафтогаза" было более двух миллиардов долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "великого воровства", не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня", — приводит его слова украинский "Пятый канал".Как заявил ранее глава газовой компании Юрий Витренко, Киев вынужден приобретать топливо по любым ценам, так как собственной добычи не хватает. Средства на это страна намерена привлекать на международных рынках.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-глава государства говорил, что против него возбудили 130 уголовных дел, но порядка 40 из них позднее закрыли.Прокуратура намерена просить суд о его аресте с возможностью внесения залога около 37 миллионов долларов. По информации СМИ, Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод Порошенко для избрания ему меры пресечения, после того как тот не пришел на допрос 23 декабря. Бывший украинский лидер сообщал о намерении вернуться на родину в первой половине января.

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765485220.html

https://ria.ru/20211224/predatelstvo-1765428805.html

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в мире, украина, нафтогаз украины, петр порошенко, юрий витренко