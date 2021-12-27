https://ria.ru/20211227/gaz-1765592477.html
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 27.12.2021
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" опять не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита сырья через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. Предложение остается... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:07
2021-12-27T08:07
2021-12-27T10:37
экономика
украина
белоруссия
газпром
северный поток
сергей куприянов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764680778_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_1d3e3dfcaf38b4ed7094f6c020b4d8fa.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Газпром" опять не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита сырья через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. Предложение остается невостребованным уже неделю.Российская компания ранее резервировала поставки не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 04:30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако на понедельник — то есть уже седьмой день подряд — эти опции оказались не нужны. "Газпром" продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с середины декабря: на 17-е число компания выкупала 27 миллионов кубометров, на 18-е — 5,2 миллиона, на 19-е — 4,2 миллиона, а на 20-е — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. Ранее в этом месяце она резервировала по 31,4 миллиона кубометров.Комментируя динамику поставок, экспортер сообщил, что действует согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами."Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных путей экспорта топлива в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей по транзиту газа через этот трубопровод закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.Снижение поставок по "Ямалу — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ по индексу TTF 21 декабря впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров, однако 24 декабря в рамках коррекции снижалась почти до 1150 долларов. Цена на споте же продолжает расти, стоимость контрактов по TTF с поставкой на 27-28 декабря подскочила почти до 2600 долларов.
https://ria.ru/20211225/postavki-1765500937.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764680778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21a8bc1d2b207b667b4fcf5825748105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, белоруссия, газпром, северный поток, сергей куприянов, россия
08:07 27.12.2021 (обновлено: 10:37 27.12.2021)
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" на понедельник
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
"Газпром
" опять не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита сырья через Польшу
, свидетельствуют данные GSA Platform
. Предложение остается невостребованным уже неделю.
Российская компания ранее резервировала поставки не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 04:30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако на понедельник — то есть уже седьмой день подряд — эти опции оказались не нужны.
"Газпром" продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с середины декабря: на 17-е число компания выкупала 27 миллионов кубометров, на 18-е — 5,2 миллиона, на 19-е — 4,2 миллиона, а на 20-е — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. Ранее в этом месяце она резервировала по 31,4 миллиона кубометров.
Комментируя динамику поставок, экспортер сообщил, что действует согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
"Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком
" и газотранспортной системой Украины
, составляет один из основных путей экспорта топлива в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России
, Белоруссии
, Польши и Германии
— и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей по транзиту газа через этот трубопровод закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
Снижение поставок по "Ямалу — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ по индексу TTF 21 декабря впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров, однако 24 декабря в рамках коррекции снижалась почти до 1150 долларов. Цена на споте же продолжает расти, стоимость контрактов по TTF с поставкой на 27-28 декабря подскочила почти до 2600 долларов.