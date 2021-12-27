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"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 27.12.2021
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" опять не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита сырья через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. Предложение остается... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:07
2021-12-27T10:37
экономика
украина
белоруссия
газпром
северный поток
сергей куприянов
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Газпром" опять не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита сырья через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. Предложение остается невостребованным уже неделю.Российская компания ранее резервировала поставки не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 04:30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако на понедельник — то есть уже седьмой день подряд — эти опции оказались не нужны. "Газпром" продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с середины декабря: на 17-е число компания выкупала 27 миллионов кубометров, на 18-е — 5,2 миллиона, на 19-е — 4,2 миллиона, а на 20-е — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. Ранее в этом месяце она резервировала по 31,4 миллиона кубометров.Комментируя динамику поставок, экспортер сообщил, что действует согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами."Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных путей экспорта топлива в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей по транзиту газа через этот трубопровод закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.Снижение поставок по "Ямалу — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ по индексу TTF 21 декабря впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров, однако 24 декабря в рамках коррекции снижалась почти до 1150 долларов. Цена на споте же продолжает расти, стоимость контрактов по TTF с поставкой на 27-28 декабря подскочила почти до 2600 долларов.
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экономика, украина, белоруссия, газпром, северный поток, сергей куприянов, россия
08:07 27.12.2021 (обновлено: 10:37 27.12.2021)
 
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" на понедельник

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Газпром" опять не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита сырья через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. Предложение остается невостребованным уже неделю.
Российская компания ранее резервировала поставки не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 04:30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако на понедельник — то есть уже седьмой день подряд — эти опции оказались не нужны.
"Газпром" продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с середины декабря: на 17-е число компания выкупала 27 миллионов кубометров, на 18-е — 5,2 миллиона, на 19-е — 4,2 миллиона, а на 20-е — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. Ранее в этом месяце она резервировала по 31,4 миллиона кубометров.
Комментируя динамику поставок, экспортер сообщил, что действует согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 21:27
"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
"Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных путей экспорта топлива в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей по транзиту газа через этот трубопровод закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
Снижение поставок по "Ямалу — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ по индексу TTF 21 декабря впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров, однако 24 декабря в рамках коррекции снижалась почти до 1150 долларов. Цена на споте же продолжает расти, стоимость контрактов по TTF с поставкой на 27-28 декабря подскочила почти до 2600 долларов.
Газопровод Ямал — ЕвропаГазопровод Ямал — Европа
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ЭкономикаУкраинаБелоруссияГазпромСеверный потокСергей КуприяновРоссия
 
 
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