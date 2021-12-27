https://ria.ru/20211227/fadeev-1765709452.html
Глава СПЧ призвал психфак МГУ высказать позицию по ситуации с Тепляковой
Глава СПЧ призвал психфак МГУ высказать позицию по ситуации с Тепляковой - РИА Новости, 27.12.2021
Глава СПЧ призвал психфак МГУ высказать позицию по ситуации с Тепляковой
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что ждет более определенной позиции факультета психологии МГУ по ситуации с обучением... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:35
2021-12-27T18:35
2021-12-27T18:35
общество
александр асмолов
мгу имени м. в. ломоносова
валерий фадеев
алиса теплякова
мария львова-белова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что ждет более определенной позиции факультета психологии МГУ по ситуации с обучением девятилетней Алисы Тепляковой, а также мнения детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, но в любом случае к вопросу следует подходит деликатно.Член СПЧ Александр Асмолов ранее обратился к Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе 9-летней девочки Алисы Тепляковой, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости."Пока никаких действий не предпринято. Я так понимаю, что сегодня Мария Львова-Белова пытается тоже выработать свою позицию... Еще раз повторяю, это очень деликатная тема, и лезть сюда грубо ни в коем случае нельзя, чтобы не осложнить жизнь ребенку", - сказал Фадеев.Он предположил, что какой-то план по решению ситуации должен появиться, но уже после новогодних праздников."Еще раз скажу, хотелось бы более определенной позиции от факультета психологии МГУ", - подчеркнул Фадеев.Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ сообщала о скандале с отцом Алисы Тепляковой. Девочка не сдала предмет "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал": в какой-то момент он попытался прорваться на факультет, напал на завкафедрой, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, охране удалось его задержать.Факультет психологии МГУ в связи с беспрецедентной ситуацией высказал беспокойство о состоянии девочки. По мнению факультета, все это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.
https://ria.ru/20211226/obuchenie-1765549519.html
https://ria.ru/20211222/mgu-1764911516.html
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общество, александр асмолов, мгу имени м. в. ломоносова, валерий фадеев, алиса теплякова, мария львова-белова
Глава СПЧ призвал психфак МГУ высказать позицию по ситуации с Тепляковой
Глава СПЧ Фадеев: хотел бы увидеть позицию психфака МГУ по ситуации с Алисой Тепляковой
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев
заявил РИА Новости, что ждет более определенной позиции факультета психологии МГУ по ситуации с обучением девятилетней Алисы Тепляковой
, а также мнения детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, но в любом случае к вопросу следует подходит деликатно.
Член СПЧ Александр Асмолов
ранее обратился к Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе 9-летней девочки Алисы Тепляковой, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Пока никаких действий не предпринято. Я так понимаю, что сегодня Мария Львова-Белова
пытается тоже выработать свою позицию... Еще раз повторяю, это очень деликатная тема, и лезть сюда грубо ни в коем случае нельзя, чтобы не осложнить жизнь ребенку", - сказал Фадеев.
Он предположил, что какой-то план по решению ситуации должен появиться, но уже после новогодних праздников.
"Еще раз скажу, хотелось бы более определенной позиции от факультета психологии МГУ", - подчеркнул Фадеев.
Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ сообщала о скандале с отцом Алисы Тепляковой. Девочка не сдала предмет "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал": в какой-то момент он попытался прорваться на факультет, напал на завкафедрой, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, охране удалось его задержать.
Факультет психологии МГУ в связи с беспрецедентной ситуацией высказал беспокойство о состоянии девочки. По мнению факультета, все это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.