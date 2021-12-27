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Глава СПЧ призвал психфак МГУ высказать позицию по ситуации с Тепляковой
Глава СПЧ призвал психфак МГУ высказать позицию по ситуации с Тепляковой - РИА Новости, 27.12.2021
Глава СПЧ призвал психфак МГУ высказать позицию по ситуации с Тепляковой
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что ждет более определенной позиции факультета психологии МГУ по ситуации с обучением... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:35
2021-12-27T18:35
общество
александр асмолов
мгу имени м. в. ломоносова
валерий фадеев
алиса теплякова
мария львова-белова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что ждет более определенной позиции факультета психологии МГУ по ситуации с обучением девятилетней Алисы Тепляковой, а также мнения детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, но в любом случае к вопросу следует подходит деликатно.Член СПЧ Александр Асмолов ранее обратился к Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе 9-летней девочки Алисы Тепляковой, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости."Пока никаких действий не предпринято. Я так понимаю, что сегодня Мария Львова-Белова пытается тоже выработать свою позицию... Еще раз повторяю, это очень деликатная тема, и лезть сюда грубо ни в коем случае нельзя, чтобы не осложнить жизнь ребенку", - сказал Фадеев.Он предположил, что какой-то план по решению ситуации должен появиться, но уже после новогодних праздников."Еще раз скажу, хотелось бы более определенной позиции от факультета психологии МГУ", - подчеркнул Фадеев.Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ сообщала о скандале с отцом Алисы Тепляковой. Девочка не сдала предмет "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал": в какой-то момент он попытался прорваться на факультет, напал на завкафедрой, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, охране удалось его задержать.Факультет психологии МГУ в связи с беспрецедентной ситуацией высказал беспокойство о состоянии девочки. По мнению факультета, все это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.
https://ria.ru/20211226/obuchenie-1765549519.html
https://ria.ru/20211222/mgu-1764911516.html
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общество, александр асмолов, мгу имени м. в. ломоносова, валерий фадеев, алиса теплякова, мария львова-белова
18:35 27.12.2021
 
Глава СПЧ призвал психфак МГУ высказать позицию по ситуации с Тепляковой

Глава СПЧ Фадеев: хотел бы увидеть позицию психфака МГУ по ситуации с Алисой Тепляковой

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что ждет более определенной позиции факультета психологии МГУ по ситуации с обучением девятилетней Алисы Тепляковой, а также мнения детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, но в любом случае к вопросу следует подходит деликатно.
Член СПЧ Александр Асмолов ранее обратился к Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе 9-летней девочки Алисы Тепляковой, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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"Пока никаких действий не предпринято. Я так понимаю, что сегодня Мария Львова-Белова пытается тоже выработать свою позицию... Еще раз повторяю, это очень деликатная тема, и лезть сюда грубо ни в коем случае нельзя, чтобы не осложнить жизнь ребенку", - сказал Фадеев.
Он предположил, что какой-то план по решению ситуации должен появиться, но уже после новогодних праздников.
"Еще раз скажу, хотелось бы более определенной позиции от факультета психологии МГУ", - подчеркнул Фадеев.
Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ сообщала о скандале с отцом Алисы Тепляковой. Девочка не сдала предмет "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал": в какой-то момент он попытался прорваться на факультет, напал на завкафедрой, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, охране удалось его задержать.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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Сотруднику психфака МГУ понадобилась помощь после стычки с отцом Тепляковой
Факультет психологии МГУ в связи с беспрецедентной ситуацией высказал беспокойство о состоянии девочки. По мнению факультета, все это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.
 
ОбществоАлександр АсмоловМГУ имени М. В. ЛомоносоваВалерий ФадеевАлиса ТепляковаМария Львова-Белова
 
 
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