https://ria.ru/20211227/dvigatel-1765635814.html

В России планируют начать испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35

В России планируют начать испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35 - РИА Новости, 27.12.2021

В России планируют начать испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35

"Ростех" намерен приступить к испытаниям отечественного авиадвигателя большой тяги ПД-35 в 2024 году, заявил РИА Новости первый заместитель генерального... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:33

2021-12-27T12:33

2021-12-27T12:52

ростех

экономика

технологии

владимир артяков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

михаил мишустин

объединенная двигателестроительная корпорация

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Ростех" намерен приступить к испытаниям отечественного авиадвигателя большой тяги ПД-35 в 2024 году, заявил РИА Новости первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков."Правительство выделило средства на подготовку опытного производства и организацию необходимой стендовой базы для ПД-35. Двигателей такой размерности и мощности в истории отечественной авиации еще не было. Сфера его применения – широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты, например, российско-китайский CR-929, а также самолеты-транспортники большой грузоподъемности. В 2024 году планируем приступить к его испытаниям", - сказал он.Как отмечал ранее в декабре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, начало сертификации авиадвигателя запланировано на 2027 год.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 декабря на совещании, посвящённом авиационному двигателестроению, заявил, что правительство выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку ПД-35. Он также заявил о важности ускорения выхода на рынок отечественной вспомогательной силовой установки.ПД-35 – российский перспективный двухконтурный турбовентиляторный двигатель большой тяги (тяга на взлете - от 33 до 40 тонн). Его головной разработчик - "ОДК-Авиадвигатель" (входит в "Ростех").

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/ssha-1763721262.html

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ростех, экономика, технологии, владимир артяков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, михаил мишустин, объединенная двигателестроительная корпорация, россия