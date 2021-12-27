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В России планируют начать испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35
В России планируют начать испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35 - РИА Новости, 27.12.2021
В России планируют начать испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35
"Ростех" намерен приступить к испытаниям отечественного авиадвигателя большой тяги ПД-35 в 2024 году, заявил РИА Новости первый заместитель генерального... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:33
2021-12-27T12:52
ростех
экономика
технологии
владимир артяков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
михаил мишустин
объединенная двигателестроительная корпорация
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Ростех" намерен приступить к испытаниям отечественного авиадвигателя большой тяги ПД-35 в 2024 году, заявил РИА Новости первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков."Правительство выделило средства на подготовку опытного производства и организацию необходимой стендовой базы для ПД-35. Двигателей такой размерности и мощности в истории отечественной авиации еще не было. Сфера его применения – широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты, например, российско-китайский CR-929, а также самолеты-транспортники большой грузоподъемности. В 2024 году планируем приступить к его испытаниям", - сказал он.Как отмечал ранее в декабре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, начало сертификации авиадвигателя запланировано на 2027 год.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 декабря на совещании, посвящённом авиационному двигателестроению, заявил, что правительство выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку ПД-35. Он также заявил о важности ускорения выхода на рынок отечественной вспомогательной силовой установки.ПД-35 – российский перспективный двухконтурный турбовентиляторный двигатель большой тяги (тяга на взлете - от 33 до 40 тонн). Его головной разработчик - "ОДК-Авиадвигатель" (входит в "Ростех").
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ростех, экономика, технологии, владимир артяков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, михаил мишустин, объединенная двигателестроительная корпорация, россия
12:33 27.12.2021 (обновлено: 12:52 27.12.2021)
 
В России планируют начать испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35

"Ростех" планирует начать испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35 в 2024 году

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкЦех сборки на предприятии "ОДК-Пермские моторы"
Цех сборки на предприятии ОДК-Пермские моторы - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Нина Падалко
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Ростех" намерен приступить к испытаниям отечественного авиадвигателя большой тяги ПД-35 в 2024 году, заявил РИА Новости первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.
"Правительство выделило средства на подготовку опытного производства и организацию необходимой стендовой базы для ПД-35. Двигателей такой размерности и мощности в истории отечественной авиации еще не было. Сфера его применения – широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты, например, российско-китайский CR-929, а также самолеты-транспортники большой грузоподъемности. В 2024 году планируем приступить к его испытаниям", - сказал он.
Как отмечал ранее в декабре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, начало сертификации авиадвигателя запланировано на 2027 год.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 декабря на совещании, посвящённом авиационному двигателестроению, заявил, что правительство выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку ПД-35. Он также заявил о важности ускорения выхода на рынок отечественной вспомогательной силовой установки.
ПД-35 – российский перспективный двухконтурный турбовентиляторный двигатель большой тяги (тяга на взлете - от 33 до 40 тонн). Его головной разработчик - "ОДК-Авиадвигатель" (входит в "Ростех").
Ракетный двигатель РД-180 в цехе НПО Энергомаш в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 18:23В мире
Американцы не успевают провести замену российским двигателям РД-180
 
РостехЭкономикаТехнологииВладимир АртяковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровМихаил МишустинОбъединенная двигателестроительная корпорацияРоссия
 
 
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